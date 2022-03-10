من خلال زيارة دراسة ميدانية عٌقدت من 12 فبراير إلى 4 مارس 2022

الاتفاقية قضت بتنظيم ثلاث زيارات دراسية لثلاث مجموعات منفصلة من الطلبة الذين شاركوا في "برنامج ممارسة الأعمال في دبي والإمارات"

تضمنت الزيارة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومعرض إكسبو 2020 دبي

دبي : اختتمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برنامجاً تدريبياً عقدته بالتعاون مع كلية "أوتو بيشيم" الألمانية للإدارة المرموقة، حيث يضمن البرنامج ثلاث زيارات دراسية ميدانية لثلاث مجموعات منفصلة من طلبة ماجستير إدارة الأعمال في دبي خلال الفترة من 11 فبراير إلى 4 مارس 2022.

جاء التعاون بموجب اتفاقية تنص على أن تقوم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتنظيم ثلاث رحلات دراسية لثلاث مجموعات منفصلة من طلاب ماجستير إدارة الأعمال بكلية "أوتو بيشيم للإدارة" من الذين شاركوا في برنامج "برنامج ممارسة الأعمال في دبي والإمارات". تم تصميم الزيارات الميدانية وإدارتها باللغة الإنجليزية واستوعبت 32 طالباً لكل مجموعة، بإجمالي 96 طالباً يمثلون أكثر من 27 جنسية مختلفة. تم إجراء الزيارات على مدار 6 أيام بإجمالي 18 يوماً. حيث انطلقت زيارة المجموعة الأولى من 12 -17 فبراير الماضي، تلتها المجموعة الثانية من 19- 24 فبراير، ثم المجموعة الثالثة التي اختتمت البرنامج التدريبي برحلة من 26 فبراير وحتى 4 مارس 2022.

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "إن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ملتزمة بمهمتها الرئيسية والتي تتمثل في تدريب وتمكين القادة الحكوميين ورواد السياسة العامة في المستقبل، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تنطوي على ضرورة التخطيط السليم للمستقبل، وكذلك من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الخمسين عاماً القادمة من خلال تدريب القادة وتمكينهم بكافة الأدوات والممكنات التي تؤهلهم للعب دور أكبر في مستقبل الوطن. لذلك نحرص دائماً على مشاركة معرفتنا وبرامجنا التدريبية المتطورة مع شركائنا في جميع المجالات، ولا سيما المؤسسات التعليمية الأكاديمية المرموقة مثل كلية أوتو بيشيم للإدارة".

ومن جانبه قال الدكتور إيمانويل أزاد مونيسار، أستاذ مشارك في السياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "إن الاتفاقية التي وقعناها مع كلية أوتو بيشيم للإدارة تسمح لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتعزيز دورها في إعداد المهنيين والقادة لمواكبة متطلبات المستقبل، ويسعدنا الترحيب بطلاب ماجستير إدارة الأعمال الواعدين من ألمانيا ومساعدتهم على استكشاف مؤسسات دولة الإمارات العربية المتحدة واستكشاف سبل ممارسة الأعمال والاقتصادية الواعدة. وهذا بدوره يمكننا من أداء دورنا في تحقيق رؤية دولة الإمارات لبناء شبكة قوية من الشراكات مع المؤسسات المؤثرة في جميع أنحاء العالم".

وبدوره أعرب البروفيسور الدكتور يورجن ويغان، نائب عميد كلية أوتو بيشيم للإدارة عن ثقته في قدرة "كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية" على توفير فرصة كبيرة للطلبة للتعرف على استراتيجيات التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، والتفاعل مع رؤية القطاعين الحكومي والخاص في بيئة متميزة ومحفزة.

كما أشار الدكتور زيشان سلطان ، مدير برامج ماجستير إدارة الأعمال في كلية أوتو بيشيم للإدارة إلى أن الزيارة الدراسية الميدانية إلى دبي بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، توفر لطلبة كلية أوتو بيشيم المزيج المتكامل من الفرص مع الأطر اللازمة لاستكشاف بيئة الأعمال في دولة الإمارات.

وقد تم تصميم "برنامج ممارسة الأعمال في دبي والإمارات" من قبل مدربين خبراء ليشمل محاضرات، وورش عمل تفاعلية، وأنشطة جماعية، وزيارات ميدانية للهيئات الحكومية في دبي، مثل دائرة الاقتصاد والسياحة، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، والسوق الحرة، وشركة إعمار العقارية، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص، مثل هنكل الشرق الأوسط ومايكروسوفت. كما تضمنت الزيارات جولة في معرض إكسبو 2020 دبي شملت مركز الأمم المتحدة، وجناح المملكة العربية السعودية، وجناح دولة ألمانيا الاتحادية، وجناح موانئ دبي العالمية، كما حصل كل مشارك على شهادة إتمام المشاركة في البرنامج من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عند انتهاء برنامج الزيارات الميدانية.

كما سعت الزيارات الدراسية الميدانية إلى تعزيز التدريس في الفصول الدراسية والسماح لطلبة كلية أوتو بيشيم للإدارة بمعرفة المزيد حول ممارسة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام دراسات الحالة الواقعية، وسياسات الأعمال الدولية، والحوكمة العالمية، وإدارة الأزمات بما في ذلك الأوبئة، وريادة الأعمال الاجتماعية، والتنافسية، والاقتصاد، حيث تناولت ثلاث فجوات رئيسية وهي، الفجوة القضائية بين الحاجة المتزايدة للحوكمة العالمية في العديد من القطاعات وغياب سلطة لديها القدرة على اتخاذ الإجراءات، وفجوة الحوافز بين الطلب على التعاون الدولي والدافع على القيام به، وفجوة المشاركة، التي تشير إلى التعاون الدولي.

تأسست "كلية أوتو بيشيم للإدارة" في عام 1984 بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة في كوبلن، وتقدم كلية الإدارة الألمانية المرموقة برامج أكاديمية وتعليمية مستمرة للمديرين التنفيذيين خلال مسيرتهم المهنية في موقعين هما فاليندار، ودوسلدورف في ألمانيا، وتركز على ثلاثة مجالات أساسية ، وهي البرامج الأكاديمية، والبحوث، ونقل المعرفة في الإدارة العامة.

وتعد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أول مؤسسة بحثية وتعليمية تركز على الحوكمة والسياسة العامة في العالم العربي، وتقدم برامج أكاديمية وتدريبية تهدف إلى تدريب قادة المستقبل وإعدادهم لمواجهة تحديات الإدارة العامة والسياسات في جميع أنحاء المنطقة. ويتم تطوير الدورات وتقديمها من قبل نخبة من الأكاديميين والباحثين.

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