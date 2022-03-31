خلال استقبال وفد من المنظمة الأممية

دبي: استقبلت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وفداً من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في إطار التعاون المستمر واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية وتعزيز دور الكلية كمنصة إقليمية لبناء القادة والكوادر البحثية في مجال الأمن الغذائي.

وتأتي الزيارة في ظل سعي كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على تعزيز فرص الطلبة في المستقبل من خلال الشراكات الإقليمية والعالمية وتسخير إمكاناتها لتأهيل الكوادر البشرية من أجل إيجاد حلول لمختلف التحديات العالمية، والتي من بينها الأمن الغذائي.

وكان في استقبال الوفد البروفسور رائد العواملة عميد الكلية، والدكتور آرثر كينج، مدير الشؤون الأكاديمية في الكلية، والدكتورة منى الشلقامي الأستاذ المساعد في الكلية.

وكان من بين الحضور ممثلي منظمة الفاو كل من أكيكو إيكيدا، كبير المسؤولين الإداريين في مكتب الفاو الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا (RNE) في القاهرة، ونوف العياضي، مسؤولة الموارد البشرية الإقليمية في مكتب الفاو الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا (RNE) في القاهرة، وإيكاترينا لازاروفا، مسؤولة الموارد البشرية بالمقر الرئيسي لمنظمة الفاو في روما.

ومن جهته، أكد البروفسور رائد العواملة، إن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تسعى إلى تكوين شراكات إقليمية وعالمية تمكنها من تعزيز دورها في تأهيل الكوادر من الطلبة من أجل إيجاد الحلول لمختلف التحديات العالمية، والتي من بينها الأمن الغذائي الذي أصبح من ضمن أهم الأولويات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الثاني والمتمثل في القضاء على الجوع في العالم".

وأضاف : "سعداء باستقبال وفد منظمة الفاو في الكلية، حيث يعد قطاع الغذاء أحد أهم ركائز كلية محمد بن راشد لأهميته القصوى في رسم ملامح السياسات ونهج الإدارة الحكومية في المستقبل. وبالتأكيد ستمثل تلك الزيارة بداية جديدة للتعاون، لتكون كلية محمد بن راشد منصة إقليمية للتعاون مع منظمة الفاو من تحقيق كافة الأهداف المشتركة".

ومن جانبها قالت ( أكيكو اكيدا، ضابط اداري اول) : "نسعى في منظمة الفاو إلى الوصول إلى أكبر شرائح للطلبة في الإمارات والمنطقة من أجل إبراز إمكانات المنظمة وقدرتها على استيعاب مختلف المهتمين من الطلبة للانضمام إلينا في المستقبل سواء من خلال العمل أو التعاون أو التطوع في مختلف أنشطتنا التي تخدم الأمن الغذائي في المنطقة".

وأضافت: "سعداء اليوم بزيارة الكلية من أجل التواصل البناء مع الطلبة من أجل استكشاف آلية العمل والتعاون والتطوع داخل الفاو. وبالتأكيد نتطلع أن نجني ثمار التعاون مع الكلية من خلال إيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي في المستقبل".

وقالت الدكتورة منى الشلقامي: "تمتلك كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كافة القدرات والإمكانات التي تؤهلها للعب دور أكبر في دعم مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية. واليوم ونحن نستقبل وفد منظمة الفاو، سنعمل عن كثب من أجل توسيع التعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة بما يخدم توجهات الكلية والمنظمة الأممية، وخاصة فيما يتعلق ببناء القدرات البشرية من أجل تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي، والذي يعد في الوقت نفسه على رأس أولويات دولة الإمارات لما تواجهه من تحديات كبيرة في هذا المجال الحيوي".

وأضافت الشلقامي: "يمثل الأمن الغذائي تخصصاً مهماً للعديد من الأكاديميين والباحثين والمسؤولين في الإمارات والمنطقة لما يتمتع به من أهمية كبرى على كافة المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما سوف يخدم بدوره الشراكة مع منظمة الفاو خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال رفع وعي الطلبة تجاه الفاو و التعاون معها في المستقبل بشتى الطرق".

وخلال الزيارة حضر عدد من الطلبة والباحثين والأكاديميين من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ومن مختلف الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في دولة الإمارات، للاستفادة من خبرات المنظمة. كما قدمت أكيكو إيكيدا جلسة بعنوان "فرص الفاو للتدريب والتطوع والزمالة" التي أوضحت خلالها العديد من الفرص للفئات المذكورة داخل المنظمة لدعم أهدافها والمشاركة في إنجاح أنشطتها المختلفة في المنطقة.

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