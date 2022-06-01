تعتبر كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائى من أكبر وأقدم الكليات التي تضمها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حيث أنشئت بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنة 1996، والتى تحظى بدعم مباشر ومستمر من خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذي يولى اهتماما خاصا بالناحية التعليمية، وخصوصا مجال الطب والتصنيع الدوائى لما يمثلانه من أهمية كبرى للمجتمع.



وأكد د. أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الكلية استوفت المعايير القومية القياسية التي أهلتها وبقوة للاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، موضحا أن كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي توفر مناخ يضمن تقديم صيدلى متميز حيث أن دور الصيدلي في مجال الرعاية الصحية وفقًا للمعايير العالمية يتعاظم يومًا بعد يوم، مشيرا إلى أن الكلية تلتزم في رسالتها بتخريج صيدلي طبقًا للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية القياسية يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمى والتصنيع الدوائي المتطور وإجراء بحوث علمية مبتكرة بداية من البحث عن الأدوية الحديثة من أصل نباتي أو حيواني أو تلك التي يتم تشييدها معمليًا، وكذلك المساهمة الفعالة في تطوير صناعة الأدوية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة هذا بالإضافة إلى القدرة على تقديم خدمات مجتمعية وتدريب واستشارات علمية في إطار قيم أخلاقية ويتعامل الطالب خلال الدراسة مع تجهيزات وآلات معملية متطورة بالإضافة إلى مستشفى الجامعة التي تلبي حاجة التدريب على الصيدلة الإكلينيكية بمعرفة صفوة من الأكاديميين الأخصائيين المشهود لهم بالكفاءة.



فيما قالت د. رحاب عبدالمنعم، القائم بتيسير أعمال كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي، إن الكلية تمتلك وحدة ضمان الجودة بالكلية والتي تهدف لأن تكون أفضل وحدة على مستوى الجامعة، ورسالتها الالتزام بتقديم الدعم الفني للجان التنفيذية بالوحدة للارتقاء بكفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والحفاظ على مستوى متميز من جودة التعليم في ضوء معايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي، والوصول بالبحث العلمي والأنشطة العلمية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية في ظل القيم الأخلاقية الراقية.



وأكدت د. رحاب عبد المنعم أن من ضمن أهداف وحدة ضمان الجودة بكلية العلوم الصيدلية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، متابعة إعداد ومراجعة وتحدیث توصيف البرنامج والمقررات طبقًا لمعايير الجودة، وإجراء المراجعة الداخلية والخارجية سنویًا بما يتمشى مع استراتیجیة الكلیة، مشيرة الى أن قسم الصيدلانيات يعتبر قسم رئيسي في كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي حيث يقوم القسم بتدريس طلاب الكلية فروع الصيدلانيات المختلفة بداية من الفرقة الأولى وحتى الفرقة الخامسة، وتهتم علوم قسم الصيدلانيات بالجوانب العلمية والتكنولوجية لتصميم وصياغة الأشكال الصيدلية الدوائية المختلفة.



وأوضحت أن قسم الصيدلانيات أمر بالغ الأهمية لجميع الصيادلة الذين يشاركون في تحويل المادة الفعالة إلى أشكال صيدلية مناسبة تسمح للمريض استخدامها براحة وأمان وكفاءة، كما أن رؤية القسم هى السعى إلى أن يكون رائدًا في التعليم الصيدلاني والأبحاث الصيدلانية المعترف بها دوليًا والتى تركز على تحسين صحة ورفاهية المجتمع، وتقديم فهم جيد في مجال الصيدلة، ويهدف القسم إلى توصيل المعرفة والأفكار والمهارات المختلفة لطلاب الصيدلة من خلال برنامج مؤهل يشمل على الأخص صياغة وتقييم الأشكال الصيدلانية المختلفة والطرق الحديثة لإيصال الدواء إلى الجسم، كما يهتم بالجوانب العلمية والتكنولوجية لتصميم وصياغة أشكال الجرعات الدوائية، واجراء الابحاث العلمية المختلفة والتي تتماشى مع التطور الحالي في تخصص الصيدلانيات والتي تساعد على حل المشكلات المتعلقة بأنظمة توصيل الدواء بشكل آمن وفعال.



وأكدت القائم بأعمال عميد الكلية، إلى أن الكلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي، تحتوي على عدد من الأقسام الهامة ومنها: قسم الصيدلة الصناعية، وقسم الصيدلة الإكلينيكية، وقسم العقاقير، وقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية، وقسم الكيمياء الصيدلية، وقسم الأدوية والسموم، وقسم الكيمياء العضوية الصيدلية، وقسم الكيمياء الحيوية، وقسم الميكروبيولوجيا والمناعة.

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