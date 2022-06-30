يعتبر الأول من نوعه في المنطقة

عمان - وقعت كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار اتفاقية مع مؤسسة أدرك وابتكر Innknowvate للاستشارات الإدارية للتعاون في إطلاق برنامج "ممارس إدارة المعرفة"، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.

يتميز البرنامج بالشمولية ودراسات الحالات والتطبيق العملي وكيفية الاستفادة من التطبيق العملي لإدارة المعرفة في القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الربحية.

ويهدف تعاون الكلية الجامعية مع المؤسسة لإطلاق البرنامج، لتشجيع الابتكار وتقديم برامج التطوير الوظيفي والتدريب التطبيقي والتعلمّ بالتجربة والتميّز المهني.

وقال مساعد العميد للشؤون الإدارية والعلاقات الخارجية في الكلية الجامعية الأستاذ مأمون أبو السباع أن "أبوغزاله الجامعية للابتكار" تسعى دوما لتحسين مخرجات التعليم وتطوير الخبرات المهنية المتخصصة في الأردن والعالم من خلال تخريج طلبة على قدر من الكفاءة وبمواصفات نوعية مميزة وذلك لمواكبة متطلبات سوق العمل وطموحاته.

وأضاف أبو السباع " أن الكلية الجامعية، بالإضافة إلى برامج الماجستير في إدارة الأعمال والتسويق الرقمي وإدارة سلاسل التزويد، فإنها من خلال مركز التدريب والتطوير تقدم برامج مهنية متخصصة تهدف إلى المساهمة في تطوير وتنمية الموارد البشرية.

وأشار أبو السباع إلى أن التعاون مع مؤسسة "أدرك وابتكر" لطرح برنامج "ممارس إدارة المعرفة" هو لأن المؤسسة تعد من المؤسسات الرائدة والمتخصصة في مجالها، كما أنه يأتي انطلاقا من حرص الكلية الجامعية على التنوع في أنماط البرامج التدريبية واستحداث كل ما تفرضه المتغيرات.

من جانبه أعرب المستشار الأعلى لمؤسسة Innknowvate الدكتور خطاب سلمان عن اعتزازه بالتعاون مع كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار، خاصة وأن الجانبين يعملان لتحقيق أهداف مشتركة بتقديم برامج نوعية متخصصة تسهم في تحسين الجودة وتعزيز الابتكار.

وأضاف الدكتور سلمان إن إدارة المعرفة هي عملية إنتاج وتقاسم واستخدام وإدارة الأصول المعرفية (الخبرات والمعلومات والبيانات) الخاصة بالمؤسسة، مبينا أن الهدف منها هو تحسين الكفاءة وتخزين معرفة المؤسسة حتى يتمكن الآخرون من الوصول إليها بسهولة.

وأشار إلى أن إدارة المعرفة تساعد في زيادة الكفاءة وتحسين صنع القرار وخلق ثقافة التعاون والمعرفة التنظيمية عبر الأعمال التجارية وتحسين مستويات رضا العملاء، وبالتالي تعزيز الإنتاجية والابتكار، مبينا أن برنامج "ممارس إدارة المعرفة" يستهدف رواد الأعمال وموظفي القطاعين العام والخاص والمهتمين بتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة.

مؤسسة أدرك وابتكر Innknowvateللاستشارات الإدارية تعمل في مجال الاستشارات الإدارية منذ 11 عاما بعد خبرة 22 عاما في إدارة المعارف، والدراسات الاستراتيجية، وبناء القدرات، والتطوير التنظيمي والقيادة، وإدارة الأداء والتميز، والمراقبة والتقييم، وتطوير المحتوى في المنظمات العامة والخاصة وغير الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن.

كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار (TAGUCI) هي مؤسسة مستقلة مرخصة ومعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وحاصلة على الاعتماد الدولي FIBAA وعضوية الاعتماد الدولي AACSB.

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