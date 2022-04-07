رام الله – نظمت كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار زيارات لعدد من المؤسسات الأكاديمية والثقافية في فلسطين لبحث سبل التعاون في المجالات المشتركة.

زار الوفد الممثل للكلية الجامعية كل من جامعة فلسطين التقنية - خضوري فرع العروب، وملتقى رجال الأعمال الفلسطيني، وجامعة بوليتكنيك فلسطين، والكلية الذكية للتعلم الحديث في مدينة الخليل، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، والمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة في مدينة رام الله.

وشمل الوفد مساعد العميد للشؤون الإدارية والتعاون الدولي الأستاذ مأمون أبو السباع، والمدير التنفيذي للتحوّل الرقمي في مجموعة طلال أبوغزاله العالمية الدكتور رائد هناندة، حيث تم بحث آفاق التعاون المستقبليّة الممكنة في مجال التحول الرقمي والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا في العملية التعليميّة.

وقدم الأستاذ مأمون أبوالسباع عرضًا تفصيليًا عن البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية الجامعية لطلبة الماجستير والدراسات العليا والبرامج المنوي استحداثها لمواكبة التطور وحاجة سوق العمل، وآليات توظيف التكنولوجيا الحديثة في سير العملية الأكاديمية.

وأكد أبوالسباع أن الكلية الجامعية تؤكد حرصها على التعاون المشترك مع المؤسسات الفلسطينية انطلاقا من حرص رئيس ومؤسس الكلية الجامعية سعادة الدكتور طلال أبوغزاله على تقديم مختلف أدوات الدعم التقني لهذه المؤسسات من خلال سلسلة من المشاريع الأكاديمية والمهنية، التي تعزز الابتكار والابداع والريادة في فلسطين.

وخلال الزيارات عرضت كل مؤسسة مجالات عملها والبرامج والأنشطة التي تقوم بتنفيذها في المجالات الأكاديمية والعلمية والثقافية، بالإضافة إلى رؤيتها بالاستفادة من مصادر التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وتحويل هذه المصادر إلى فائدة مشتركة.

يشار إلى أن كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار (TAGUCI) هي مؤسسة مستقلة مرخصة ومعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وحاصلة على الاعتماد الدولي FIBAA وعضوية الاعتماد الدولي AACSB. ويمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.taguci.edu.jo أو الاتصال على الأرقام التالية 0797227151 / 5509222 (06).

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