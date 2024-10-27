عمرو إلهامي يتناول مسجدات العمل فى صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري

تنطلق غداً الإثنين 28 أكتوبر 2024 فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر التطوير العقاري، بمشاركة قيادات من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكذلك شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والصندوق السيادي الفرعي للاستثمار العقاري، فى افتتاح المؤتمر، والذى تنظمه شركة «المال جي تي إم» تحت عنوان “وضع مصر على خريطة العقارات العالمية”؛ وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يتضمن المؤتمر عدة جلسات متخصصة، تتناول العمل الجاد والمتكامل لاستغلال المزايا والإمكانات المتاحة في مصر وجعلها في صدارة الأسواق العالمية للعقارات سواء للعملاء الأفراد أو المؤسسات.

من المقرر أن يشارك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والذى سيتناول جهود الشركة فى الترويج للمشروع القومي، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وكيفية نقل تلك التجربة لعدة أسواق خارجية.

كما سيشارك فى الكلمات الافتتاحية، عمرو إلهامي، الرئيس التنفيذي صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والذى سيتناول كافة الجهود التى بذلها الصندوق منذ إطلاقه فى السوق المحلية، وما أبرز الصفقات التى يعمل على تنفيذها حاليا، وكيف يمكن مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى اقتناص الفرص المتاحة.

ويُعقد المؤتمر هذا العام فى ضوء عدة متغيرات بالقطاع العقاري، منها نجاح موسم صيف 2024 بالساحل الشمالي وزيارته من جانب مئات الجنسيات؛ وأيضا سعي الحكومة لتكرار تجربة رأس الحكمة من جديد في مناطق أخرى شاطئية على البحرين الأحمر والمتوسط.

الجلسة الأولى سوف تشهد نقاشات حول ترتيب القطاع العقاري بالداخل مع الاستعداد لإطلاق منتجات تتناسب مع متطلبات العملاء الأجانب؛ واستغلال عقد لقاءات متواصلة من القيادة الجديدة لوزارة الإسكان ممثلة في المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، في سبيل التعرف على التحديات التي تواجه شركات التطوير العقاري العاملة في السوق المحلية.

وتضم قائمة المتحدثين فى الجلسة الأولي كل من الجلسة الأولى المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، المهندس احمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة cred، الدكتور ماجد مرعي الرئيس التنفيذي لشركة ماجنوم العقارية، المهندس محمد بدير رئيس مجلس إدارة شركة باراجون للتطوير العقاري، وكذلك المهندس إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية، وسوف يديرها شريف عمر، رئيس قسم العقارات بجريدة المال.

أما الجلسة الثانية فستكون متكاملة للحديث عن مستقبل الساحل الشمالي كوجهة عالمية؛ وذلك في ضوء ما نفذته الدولة من تنمية عمرانية شاملة نتجت عنها مدينة العلمين الجديدة، وتضم قائمة المتحدثين كل من أحمد عبدالله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، كريم زين الرئيس التنفيذى لشركة كولدويل بانكر مصر، المهندس فادي اميل عبدالله الرئيس التنفيذي لشركه اربن لينز للتطوير العقاري، المهندس محمد طلعت رئيس مكتب MTA للاستشارات الهندسية، وأحمد زكي المدير التنفيذي لشركة ذي بورد كونسالتينج، وسوف يديرها حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال.

الجلسة الثالثة مخصصة للحديث عن التمويل، والذي بات يُحكم قبضته على القطاع العقاري؛ فلا يكاد يخلو أي نقاش أو حوار مع شركات التطوير العقاري، إلا يكون الحديث حول توافر السيولة والتمويل اللازم سواء لإنشاء أو استكمال بناء المشروعات المختلفة، وكذلك الأمر بالنسبة للعملاء والذين يعاونون مؤخراً مع ارتفاعات لافتة في مستويات التضخم، بما قد يؤثر عليهم في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع المطورين.

قائمة المتحدثين فى الجلسة الثالثة تشمل الدكتور سامح السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، طارق عبدالرحمن الرئيس التنفيذى لشركة بنيان للتنمية والتجارة، أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى "الأولي"، الدكتور ريمون عهدي الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، علياء النجدي الرئيس التنفيذي لشركة مينت لإدارة الأصول العقارية، الدكتور محمد راشد رئيس مجلس إداره شركة راشد للاستشارات العقارية، وحسن سمير رئيس الاستثمار العقاري فى بنك مصر، وسوف يديرها المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة مينا لاستشارات التطوير

وتنعقد الجلسة الرابعة تحت عنوان كيف تستفيد السوق المصرية من التوسع الخارجي للمطورين؟ فقد تزايد في السنوات القليلة الماضية توجه شركات التطوير العقاري والمقاولات لتنفيذ مشروعات عقارية في بلدان مجاورة منها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات وكذلك العراق وليبيا، وهي كلها ظواهر تدلل على قوة وكفاءة الخبرات المصرية في هذا المجال.

الجلسة الرابعة سوف تشهد حضور كل من المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، الدكتورة عبير عصام رئيس مجلس إدارة مجموعة عمار العقارية وعضو غرفة التطوير العقاري، المهندس وليد مرسي عضو جمعية الأعمال و رئيس مكتب DCI Plus للاستشارات الهندسية، السيد عليوة رئيس مجلس إدارة شركة HUD للتطوير العقاري، والمهندس شادي سليم الرئيس التنفيذي لشركة S.T.M، ويتولى إدارتها باسم الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة إتقان للاستشارات المالية والتسويقية

وتشهد نسخة العام الحالي مشاركة واسعة من كبار المسئولين والمطورين العقاريين والقطاع المالي وقيادات التشييد والبناء والاستشارات الهندسية؛ بالإضافة إلى الجهات الحكومية المؤثرة بشدة في صنع القرار وخلق الفرص الاستثمارية بالقطاع العقاري.

وتعد «المال جي تي إم» -الشقيقة لجريدة «المال»- إحدى الشركات الوطنية الأكثر نشاطًا في مجال تنظيم المؤتمرات وصناعة الأفكار، ومن أهم فعالياتها مؤتمرا «الرؤساء التنفيذيين CEOs Thoughts»، و«بورتفوليو إيجيبت».

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