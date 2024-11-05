دبي، الإمارات العربية المتحدة: زار سعادة ضياء عزام رحمن، قنصل عام غرينادا في دبي والإمارات الشمالية، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل للطاقة.

واستمع سعادة ضياء رحمن من مسؤولي مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة في المجمع إلى شرح حول مشروع الهيدروجين الأخضر الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. ويمكن للمشروع، الذي ينتج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي للماء، إنتاج نحو 20 كيلوغراماً في الساعة من الهيدروجين الأخضر، ويمكن للخزان أن يستوعب إنتاج 12 ساعة من الهيدروجين الذي يتم إنتاجه في المحطة. وتم تصميم وبناء المحطة التجريبية بحيث تكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك إنتاج الكهرباء والتنقل في إطار خارطة طريق لاستراتيجية الهيدروجين الأخضر يتم تنفيذها على مراحل. ويدعم المشروع جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

وأشاد قنصل عام غرينادا بجهود وإنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال البحوث والتطوير، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

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