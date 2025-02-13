عقدت شركة أوتوديسك العالمية،المتخصصة في مجال صناعة البرمجيات الهندسية، قمة «مستقبل البناء الرقمي في مصر»، والذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء، بحضور عدد من ممثلي القطاعي الحكومي والخاص، وأكثر من 200 شخصية بارزة من قطاع التكنولوجيا والإنشاءات.

ناقشت القمة فرص وتحديات التحول الرقمي في المشروعات الإنشائية بالقطاعات الحكومية المختلفة، وطبيعة الشراكات القائمة والمستقبلية مع شركة أوتوديسك العالمية والتي تُعد شريكاً أساسياً للحكومة في عدد كبير من المشروعات القومية الحالية ومن بينها المتحف المصري الكبير، العلمين الجديدة، مشروع الضبعة، ومحطة معالجة بحر البقر إلى جانب تحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية.

وقال حازم نبيل المديرالإقليمي لشركة أوتوديسك مصر، إن هناك خطة طموحة لدفع عملية التحول الرقمي في السوق المحلية تماشياً مع رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن المجموعة تسعي لتكون الشريك الحصري للحكومة في هذا الشأن.

وأضاف نبيل أن الشركة تستهدف عمل توأمة مع وزارت الصحة والصناعة، وهيئة قناة السويس، ومبادرة حياة كريمة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى إطلاق الكود المصري الخاص باشتراطات وتشغيل واستدامة المدن الذكية.

ولفت إلى أن هناك تنسيق مع وزارتي الاتصالات والتعليم لدخول أوتوديسك في مجموعة من المبادرات لتدريب طلاب المراحل الإعدادية والثانوية على الحلول التكنولوجية التابعة لها، فضلا عن التعاون مع وزارة الهجرة لتأهيل العمالة وتصديرها للخارج مما يخلق فرص عمل جديدة وجذب العملة الصعبة.

من جانبه، قال الدكتور كمال شوقي الرئيس التنفيذي لشركة أبديتيد سوليوشنز الشريك الاستراتيجي لـ "أوتوديسك مصر"، إنه تماشياً مع مستهدفات الدولة بدعم التحول الرقمي أطلقت الشركة مؤخرا مبادرة لتدريب المعيدين ودكاترة الجامعات على نمذجة البناء باستخدام تقنية الـ BIM.

وأوضح شوقي أن دور الشركة لا يقتصر على التدريب فقط بل يمتد إلى تقديم برمجيات وتطبيقات متطورة للارتقاء بجودة المشروعات، بالإضافة إلى تأهيل الشركات للحصول على شهادة الأيزو 650_19.

ولفت إلى أنه جاري العمل حاليًا مع شركة العاصمة الإدارية على توفير منصة خاصة بالتصاريح لكافة الجهات الحكومية، مشيرا إلى توفيرهم لحلول تكنولوجية خاصة بالمياه إذ تلقت طلبات من دول السعودية، قطر والإمارات للحصول عليها.

وقال الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمنشآت القومية، إن الوزارة تستهدف التحول الرقمي الكامل لكافة مشروعاتها الجارية وذلك بنهاية عام 2025.

وأضاف إسماعيل أن هناك دعم كبير من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، لتطوير القطاع الصحي في مصر.

وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية لمشروعات وزارة الصحة تتخطي الـ 100 مليار جنيه، مضيفا أن ميكنة الإجراءات بالتعاون مع أوتوديسك العالمية ساهم في توفير 10% من التكاليف والوقت فيتلك المشروعات.

وفي سياق متصل، قال الدكتورحسام صبحي، مدير إدارة المشروعات بالهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة تركز على تطبيق الاستدامة في الإنشاءات التابعة لها من خلال الاستعانة بتقنية الـ BIM وتعني نمذجة معلومات البناء.

وأضاف صبحي أن التوسع بشكل أكبر في استخدام تلك التقنية سيساعد في توفير الوقت ودقة التنفيذ والتحكم في التكاليف وبالتالي زيادة الأرباح.

وقال اللواء دكتور محمد مندور، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب للصيانة والتشغيل، إن التحديات المتعلقة بالعملة الصعبة دفعتنا لإنتاج حلول تقنية محلية بنسبة 100% لعدد من القطاعات المختلفة مثل الصحة على سبيل المثال إذ تمكنا من عمل حساسات لقياس نسبة الرطوبة وجودة الهواء في غرف العمليات والعناية المركزة.

وأضاف مندور أن في قطاع المرافق قدمت الشركة حساسات داخلية مرتبطة بالـ AI لقياس الحرارة وإعطاء مؤشرات قبل حدوث المشاكل لإخطار العميل بوجود خطر قبل وقوعه.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور إيهاب شقير، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة إنبي، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول، إن القطاع يولي اهتماماً كبيراً بعملية التحول الرقمي.

وأضاف شقوير أن المطلوب من القطاع الحكومي حاليًا لمواجهة أي تحديات تعوق عملية التحول الرقمي هو نقل ثقافة الرقمنة لكافة الشركات.

وقال المهندس محمد الزغل، عضوالقطاع التكنولوجي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة تعمل حاليا على تصميم منصة تجمع كافة الجهات التي تراجع الرخص سواء معمارية أو إنشائية، لتسريع عملية مراجعة التراخيص.

جدير بالذكر أن أوتوديسك هي شركة برمجيات أميركية متعددة الجنسيات تعمل على إنتاج الحلول التقنية للتصميم، وتقديم خدمات البرمجيات للهندسة المعمارية، والتصميم، والبناء، والإعلام، والصناعات الترفيهية وبرامج الرسوم المتحركة.

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