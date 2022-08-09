• أول مجموعة من موظفي مكاتب الاستعلامات تتلقى دورة تدريبة على أرض الواقع في وقت لاحق من الشهر الجاري

• يقدم التدريب بالتعاون مع كلية الريان الجامعية الدولية

في إطار سعيها الدائم لتعزيز تجربة الزوار، تواصل قطر للسياحة جهودها لتدريب أكثر من 200 موظف من موظفي خدمة العملاء ومزودي المعلومات في قطر، وذلك على مدار الأسابيع الستة المقبلة، بالتعاون مع كلية الريان الجامعية الدولية.

ويأتي هذا التدريب ضمن برنامج خاص تم تصميمه على مرحلتين لموظفي ومسؤولي مكاتب خدمة العملاء ومراكز الاستعلامات الموجودة بالأماكن التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار والجمهور مثل مراكز التسوق، والمتاحف، ومعالم الجذب السياحي المختلفة. وينظم هذا التدريب على أرض الواقع للموظفين المستهدفين في كلية الريان الجامعية الدولية، ويقدمه مدربون متخصصون وأساتذة وخبراء في السياحة، وذلك بعد إتمام ثلاث دورات تدريبية تم تقديمها عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية، تم خلالها تغطية المعلومات الأساسية الخاصة بقطر كوجهة سياحية، وكذلك المعلومات حول برنامج تميز الخدمة وقطاع السياحة في قطر.

بالإضافة إلى تقديمها برامج تدريبية شاملة عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع للمتدربين، توفر قطر للسياحة أحدث المراجع والمواد الإرشادية مثل كتيبات خاصة حول الفعاليات التي تستضيفها قطر، والخرائط التوضيحية لأبرز معالم الجذب السياحي، وكتيبات لاكتساب معلومات عامة.

وبهذه المناسبة، قال السيد بيرثهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة: "تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها قطر للسياحة لتعزيز أنشطة برنامج تميز الخدمة، الذي يهدف إلى تقديم تجربة استثنائية للزوار في كل مرحلة من مراحل زيارتهم إلى قطر. ونحن متحمسون للغاية لعقد هذا التدريب الذي يجري على أرض الواقع، ولكونه يحقق الاستفادة القصوى من جهودنا لتأكيد أهمية التفاعل الشخصي، وتمكين المزيد من الموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الزوار للترويج لمعالم الجذب السياحي في قطر، وتقديم معلومات صحيحة باعتبارهم مصدرا موثوقا به لدى زوار قطر وسكانها على السواء."

وأضاف: "يسعدنا أن نتعاون مع كلية الريان الجامعية الدولية لأول مرة لتقديم هذا البرنامج التدريبي المتخصص، ونتطلع إلى مزيد من التعاون من أجل مواصلة التدريب والتطوير على المدى الطويل للموظفين العاملين في القطاع السياحي من الذين على تواصل مباشر مع الزوار."

وباعتبارها إحدى الجامعات الرائدة في المنطقة التي تقديم برامج تعليمية في قطاعي الضيافة والسياحة، تعتبر كلية الريان الجامعية الدولية جزءًا مهمًا من منظومة القطاع السياحي الذي يسعى لتحقيق استراتيجية السياحة في قطر، لا سيما في مجال تميز الخدمة وتقديم الخبرات الفريدة.

وقال الدكتور ايفان نينوف، العميد التنفيذي لكلية الريان الجامعية الدولية: "تهدف هذه المبادرة الرائعة التي نظمتها قطر للسياحة إلى تحسين جودة الخدمة عبر قطاع التعليم العالي. تعتبر كلية الريان الجامعية الدولية هي المزود الرئيسي للتعليم العالي في مجال التعليم الفندقي والسياحي في دولة قطر، ولذلك لا نتردد ابداً في دعم جميع المبادرات الحكومية لتطوير وتنمية هذا القطاع الاقتصادي المهم على المستوى الاستراتيجي. نحن على ثقة بأن المشاركين سيستفيدون من المعرفة المكتسبة وسيستطيعون تطبيقها بنجاح في أماكن العمل وتحسين مستويات تميز الخدمة عبر مؤسسات الخدمة المختلفة في الدولة."

#بياناتحكومية

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