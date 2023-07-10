قطر للسياحة تنظم بالتعاون مع قناة سبيستون "مهرجان قطر للألعاب" الأول من نوعه في قطر، ليقدم للأطفال والعائلات أشهر العلامات التجارية للألعاب العالمية المفضلة لديهم خلال شهري يوليو وأغسطس ضمن فعاليات حملة الصيف في قطر

تستعد قطر للسياحة، بالتعاون مع قناة "سبيستون" الشهيرة، لاستضافة "مهرجان قطر للألعاب"، والذي سيكون الأول من نوعه في قطر والأضخم بالمنطقة، وذلك خلال الفترة من 13 يوليو حتى 5 أغسطس في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار "مغامرات.. حكايات.. وألعاب".

ويشارك في المهرجان أكثر من 25 علامة من كبرى العلامات التجارية الرائدة في عالم الألعاب حول العالم بما في ذلك باربي وبليبي وبلووي وكوكوميلون وديزني وهابي كابي ومارفل و فورتنايت وترانسفورمرز. ويأتي هذا الحدث ضمن فعاليات حملة "الصيف في قطر" التي أطلقتها قطر للسياحة والتي تضم فعاليات وأنشطة متنوعة ومفعمة بالحيوية.

وسوف تتاح للأطفال والعائلات من رواد المهرجان على مدار أيامه الـ 25، الفرصة للقاء مجموعة من شخصياتهم المفضلة وكذلك المشاركة في المناطق ذات الطابع التفاعلي مثل "بيت أحلام باربي" ولوحة لعبة "مونوبولي" بالحجم الطبيعي، بالإضافة إلى إمكانية شراء أحدث الألعاب التي توفرها العلامات التجارية المشارِكة بالمهرجان.

وبهذه المناسبة، قالت الشيخة حصة آل ثاني، رئيس قسم التسويق والتخطيط في قطر للسياحة: "نحن سعداء بالتعاون مع إحدى أشهر القنوات الفضائية بالمنطقة من أجل تقديم عالم من المرح للعائلات خلال هذا الصيف. لقد كنا حريصين عند تصميم برنامج حملة الصيف في قطر أن يتضمن فعاليات غير مسبوقة وأن يتيح للعائلات والأطفال فرصة الاستمتاع بأجواء صيفية رائعة داخل قطر. ومنذ إطلاق حملتنا العالمية "قطر أكثر من شعور" في أواخر العام الماضي، أحرزت حملاتنا الموسمية نجاحاً كبيراً في تطوير رزنامة متنوعة وحافلة بالمتعة على مدار السنة وخلال جميع المناسبات."

يقدم مهرجان قطر للألعاب أربع مناطق مميزة تعرف باسم "الجزر" وترضي أذواق العديد من الزوار من مخلف الأعمار. وهذه الجزر هي:

فانسي لاند - مع أميرة ديزني، وماي ليتل، بوني، باربي، وحياتي غيرل، ومقهى فانسي لاند، وهي عروض مناسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عاماً.

شامبيونز لاند - مع نيرف، ومارفل، وترانسفورمرز، وبيباتل بيرست، وفري فاير، وهوت ويلز، وفورتنايت، وهي عروض مناسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاماً.

كيوتي باي – مع بليبي، وكوكوميلون، والسنافر، وبلوي وهي عروض مناسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و6 أعوام.

هايبر لاند - مع لعبة سكرابل، ورايس، ومونوبولي، وانجري بيرد، وسونيك القنفد، وهي عروض مناسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاماً.

وسيتم إحياء العديد من العلامات التجارية من خلال شخصيات الاستقبال التي ستكون حاضرة طوال المهرجان.

كما يضم المهرجان أكثر من 15 عرضاً حياً على خشبة المسرح من قبل لونا لاند، وستروبيري شورت كيك، والسنافر، وبارني، وميراكيولوس، وبلوي، وماي ليتل بوني، وغيرها الكثير. كما يقدم المهرجان حفل موسيقي خاص بصوت سبيستون الذهبي رشا رزق، وعروض لمجموعة من المشاهير وصناع المحتوى من المنطقة العربية.

وقدمت قطر للسياحة أيضاً ضمن حملة "الصيف في قطر" عرض "ديزني على الجليد" الشهير والذي شمل 12 استعراضاً رائعاً في قاعة لوسيل متعددة الاستخدامات، حيث تمكن الجمهور من رؤية مجموعة من أشهر شخصيات سلسلة ديزني وهي تؤدي عروضها على حلبة التزلج بأسلوبها الرائع والمذهل.

وتمثّل حملة "الصيف في قطر" امتداداً لمنصة العلامة التجارية الجديدة لقطر للسياحة "قطر أكثر من شعور"، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة قطر باعتبارها الوجهة المفضلة لدى العائلات في الشرق الأوسط.

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