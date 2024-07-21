أعلنت قطر للسياحة عن أعضاء لجنة تحكيم النسخة الثانية من "جائزة قطر للسياحة"، والتي ضمَّت في عضويتها سبعة أعضاء موقرين. وتهدف الجائزة المرتقبة بشتى فئاتها إلى تكريم أبرز المساهمات التي تُقدَّم في القطاع السياحي سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وذلك تقديراً للتجارب السياحية المتميزة والاستثنائية في قطر.

وتتولى لجنة التحكيم مسؤولية التقييم الدقيق للأعمال والمساهمات المتميزة التي تقدمها الشركات السياحية أو الأفراد عبر سبع فئات أساسية وهي التميز في الخدمة وتجارب الطعام والمعالم والأنشطة المميزة والفعاليات الكبرى والبصمة الرقمية والسياحة الذكية والمستدامة والقيادة المجتمعية. وتسلط كل فئة من هذه الفئات الجوانب المميزة والفريدة في تجارب زوار قطر وأهلها.

وتضم لجنة التحكيم التي تم إعلانها الأعضاء الموقرين التالية أسماؤهم: الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة "تن إكس فنشرز" والدكتور المهندس عبد الله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب، والسيد رمزان النعيمي، خبير الابتكار وريادة الاعمال ، والاستاذة الدكتورة رنا صُبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، والسيد علي بن طوار الكواري، إعلامي وممثل برنامج الأعوام الثقافية بمتاحف قطر، و المهندس عزام المناعي، الرئيس التنفيذي لمسرعة الاعمال الرياضية ، عضو مؤسسة أسباير زون، والسيد مارسيل لايزر، نائب مدير إدارة التعاون الفني وطريق الحرير في منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

السير الذاتية لأعضاء لجنة تحكيم جائزة قطر للسياحة

الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني هي سيدة أعمال قطرية نشطة ومستثمرة محنكة وعضو مجلس إدارة مستقل ومؤثر لدى العديد من المؤسسات. وتترأس سعادتها حالياً مجلس إدارة شركة "تن إكس فنشرز"، وغيرها من الشركات العائلية. كما شغلت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني سابقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مركز قطر للمال. وقد أسهمت بجهودها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفي تطوير اقتصاد وطني مستدام في قطر.

علي بن طوار الكواري هو ممثل برنامج الأعوام الثقافية بمتاحف قطر، ويشارك في إنشاء قناة "37 TV" باللغة الإنجليزية لصالح المؤسسة القطرية للأعلام. وقد ألَّف 6 كتب وأخرج أكثر من 400 فيلم وثائقي.

المهندس عزام عبد العزيز المناعي، الرئيس التنفيذي لمسرعة الاعمال الرياضية، عضو مؤسسة أسباير زون، ويمتلك أكثر من 15 عاماً من الخبرة في صناعة النفط والغاز، بالإضافة إلى 6 سنوات أمضاها في قطاع الرياضة، كما يتمتع بخلفية تجارية صلبة بمقتضى المهنة.

انضم مارسيل لايزر إلى الأمم المتحدة للسياحة في عام 2006، حيث يشغل منصب نائب مدير إدارة التعاون الفني وطريق الحرير في منظمة الأمم المتحدة للسياحة. وتتمثل مهمته الرئيسية في صياغة وتنفيذ المشاريع السياحية المتعلقة بتطوير الاستراتيجيات والتسويق والحد من الفقر والحفاظ على التنوع البيولوجي وبناء القدرات.

رمزان راشد النعيمي، متخصص في مجال الابتكار وريادة الاعمال، ممارس معتمد (المستوى 1) في إدارة الابتكار. وبخبرة تزيد عن 23 عاماً في مجال الإعلام والتسويق والعلامات التجارية، أسس شركتين متخصصتين في مجال التصميم والإنتاج الإعلامي والابتكار.

الأستاذة الدكتورة رنا صبح هي أستاذة التسويق وعميدة كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر. وقد ساهمت خلال مسيرتها المهنية في العديد من المشاريع الوطنية والدولية وعملت لدى العديد من المجالس الاستشارية للمؤسسات المحلية والمنظمات الدولية.

الدكتور المهندس عبدالله حسن المحشادي هو الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب وشغل عدة مناصب قيادية أخرى. كما سبق له أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، ومدير الصيانة لدى قافكو، شركة قطر للأسمدة الكيماوية ومستشار وزير البيئة والمدير العام للمكتب الهندسي الخاص.

وسوف تتولى لجنة التحكيم التي تم اختيار أعضائها بعناية عملية تقييم طلبات الترشح التي يتوقع أن يتجاوز عددها إجمالي الطلبات التي تقديمها في نسخة العام الماضي، والتي زادت عن 300 مشاركة من جميع أنحاء القطاع السياحي في قطر. وسوف يحصل الفائزون على عروض ترويجية واسعة النطاق داخل قطر وخارجها بما يضمن تعزيز حضورهم. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز النسخة الثانية من جائزة قطر للسياحة في 27 أكتوبر 2024.

وتتيح جائزة قطر للسياحة الترشح لجميع الشركات والأفراد العاملين في القطاع السياحي. وقد أصبحت الجائزة بمثابة معيار للتميز، حيث تسلط الضوء على أفضل المساهمات والخدمات والابتكارات السياحية في البلاد والإنجازات المتميزة التي تقدمها المؤسسات أو الأفراد. كما تمثل الجائزة فرصة لإرساء معايير جديدة في صناعة السياحة وتكريم مساهمات هؤلاء الذين يعززون سمعة قطر كوجهة سياحية رائدة على خارطة السياحة العالمية. ويعتبر الفوز بجائزة قطر للسياحة دليلاً على التميز الذي يعزز بدوره قيمة العلامة التجارية ويشكل الأعمال أو الحياة المهنية، ويكتسب تقديراً مرموقاً على المستوى المحلي والدولي.

وتتميز عملية التقديم للجائزة بالبساطة حيث لا يحتاج المتقدمون سوى للإجابة على 5 أسئلة وإضافة المستندات الداعمة. وتم فتح الباب لتقديم طلبات الترشح في 9 يونيو الماضي، ويستمر ذلك حتى موعد أقصاه 8 أغسطس 2024.

لمعرفة الإرشادات الكاملة للترشح، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.qatartourismawards.com، أو الاتصال بالخط الساخن المخصص للجائزة (106) أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على qtawards@visitqatar.qa.

نبذة عن قطر للسياحة

قطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم و النهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

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