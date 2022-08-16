أطلقت قطر للسياحة حملة تعليمية بالتعاون مع مؤسسة قطر وجامعة قطر تهدف إلى الترويج لقطر كمركز للتعليم عالمي المستوى. وتستهدف الحملة الطلاب وأولياء الأمور من كافة أنحاء المنطقة، وتسلط الضوء على المزايا التي تجعل من قطر خياراً مثالياً لهم لمتابعة دراستهم.

تهدف قطر إلى إظهار الفرص التعليمية المرموقة والمعتمدة التي تقدمها الجامعات فيها، وكيف تُمكن الطلاب وتفتح أمامهم عالم من الفرص من خلال تقديم شهادات معترف بها دولياً تمنحها جامعات رفيعة المستوى.

وفي إطار هذه الحملة، قامت قناة "سي إن إن" الأمريكية، إحدى القنوات الإخبارية الأوسع انتشاراً في العالم، بزيارة إلى قطر حيث أجرت مقابلات مصورة مع طلاب من العديد من الجامعات، وتتراوح مدة المقابلة ما بين 30 إلى 60 ثانية، وسوف تقوم ببثها عبر شاشتها. كما تتضمن الحملة إعلانات رقمية للترويج للوجهة بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال السيد بيرثهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة: "لطالما أدركت قطر بأهمية التعليم، وقد استثمرت بقوة في بناء نظام تعليمي متطور ومتنوع بمعايير عالمية. فمن خلال هذه الحملة سوف نسلط الضوء على الأسباب التي تجعل من قطر خياراً مثالياً للدراسة الجامعية، إذ إن قطر توفر لقاصديها من الطلاب العديد من الخيارات الجامعية. وما يميز قطر أنها تقدم التعليم المرموق ذات مستوى عالمي، وثقافة غنية، وبيئة آمنة، ومرافق عالمية المستوى، واستقرار اجتماعي، وفرص عمل ممتازة".

أنشأت مؤسسة قطر منظومة تعليمية عالمية فريدة من نوعها، تشمل تخصصات متعددة، حيث تضم مدينتها التعليمية فروعًا لسبع جامعات رائدة في العالم، بالإضافة إلى جامعة حمد بن خليفة المحلية التابعة لمؤسسة قطر.

ومن جانبها، قالت هند زينل، المدير التنفيذي للإدارة والاستراتيجية والشراكات في قطاع التعليم العالي بمؤسسة قطر: "إن المنظومة التعليمية الفريدة التي تزخر بها مؤسسة قطر تجعل الدراسة بالمدينة التعليمية تجربة لا يمكن تكرارها في أي مكانٍ آخر في العالم".

وأضافت: "تجسد المدينة التعليمية التزام دولة قطر بالتعليم على المستوى الوطني، انطلاقًا من إيمانها بدور التعليم عالي الجودة في دعم مسيرة التنمية وتمكين الأفراد والمجتمعات من إدراك كامل إمكاناتهم. نحن نعتزّ بشراكتنا مع قطر للسياحة من خلال هذه الحملة التي تؤكّد منافع التعليم الجيد لقطر والمنطقة والعالم بأسره، ونتطلّع إلى أن تسهم هذه الحملة في ترسيخ مكانة قطر كمركزٍ رائدٍ للتعليم في المنطقة."

بالإضافة إلى ذلك، تواصل جامعة قطر جهودها التعليمية الدؤوبة بوصفها الجامعة الوطنية التي تقدم برامج التعليم العالي في قطر، حيث تضم جامعة قطر 11 كلية و94 برنامجًا في مختلف التخصصات، وتقدم تعليمًا عالي المستوى لأكثر من 25000 طالبًا وطالبة من مختلف الجنسيات بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا. كما خرجت جامعة قطر مجموعة كبيرة من الخريجين المتميزين والأكفاء من حملة شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات، كما تمتلك جامعة قطر العديد من الإنجازات البحثية المميزة.

في تصريح لها، قالت الدكتورة إيمان مصطفوي، نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب: "تواصل الجامعة بذل الجهود في الالتزام بتقديم تعليم يتمحور حول الطالب وتجربة طلابية تدعم النجاح الأكاديمي لطلابها وتعزز تطورهم الشخصي بما يتناسب مع معايير التعليم العالي في قطر والمنافسة لنظيراتها في مختلف الجامعات حول العالم.

وقالت إن جامعة قطر تقف اليوم كمنارةٍ للتميُّز الأكاديمي، وتعد الأسرع نموًا في مجال البحث العلمي في المنطقة، كما تركز جامعة قطر على تخريج كوادر متخصصة ومؤهلة على قدر عالٍ من الكفاءة والمهنية. والجدير بالذكر أن جامعة قطر تستقطب سنويًا عددًا لا يستهان به من الطلاب القطريين وغير القطريين اذ يبلغ عدد الطلاب غير القطريين فيها ما لا يقل عن نسبة 30%.

وتحرص قطر للسياحة عبر التعاون مع شركائها على منح الطلاب الذين يصلون إلى الدوحة الفرصة لاستكشاف مدينة عصرية، ونابضة بالحياة، وزاخرة بمعالم الجذب والمرافق المتطورة والمؤسسات عالمية المستوى.

#بياناتحكومية

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نبذة عن قطر للسياحة

تتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها ومزاراتها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة.

وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي.

وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

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مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995 بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تُمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

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