تنضم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ثلاثة فنادق دولية فاخرة إلى قطاع الضيافة القطري الحائز على الجوائز العالمية، حيث يكشف فندق "ويندهام جراند الدوحة ويست باي بيتش" وفندق "سانت ريجيس جزيرة مرسى عربية" وفندق "ريكسوس جلف الدوحة"، قريباً عن عروض رائعة تشمل مفاهيم جديدة في فن الطهي ومرافق سباحة ومرافق شاطئية فاخرة وإطلالات خلابة على أفق المدينة المتلألئ، بما يعزز من مكانة قطر كإحدى أسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم.

وبفضل ضيافتها العربية الأصيلة وثقافتها الغنية وتجاربها السياحية الرائعة، ولكونها الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم، تواصل قطر تعزيز قطاع الضيافة لديها من أجل تحقيق هدفها الطموح المتمثل في اجتذاب أكثر من ستة ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030.

وبهذه المناسبة، قال السيد بيرثهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة: "يسعدنا أن نرى هذه الإضافات المستمرة للفنادق العالمية في قطاع الضيافة المتنامي في قطر. ونحن ندرك أن الخدمة المتميزة التي تقدمها فنادقنا تمثل ركناً أساسياً في التجارب الشاملة للزوار، وتسهم بدورها في تعزيز قطاع السياحة وتنويع الاقتصاد الوطني. ولا شك أن إطلاق عروض جديدة في قطاعات الضيافة والثقافة والتسوق يساعد في اجتذاب قطر لأعداد متزايدة من الزوار كل شهر، وهو ما برهن عليه موسمنا الصيفي هذا العام الذي يشهد أرقاماً قياسية مقارنة بالسنوات الخمسة الماضية."

وتتميز الفنادق الثلاثة الجديدة التي انضمت لقطاع الضيافة المزدهر في قطر، بأجوائها المتنوعة حيث تمثل وجهات شاطئية ووجهات حضرية وعصرية:

ويندهام جراند الدوحة ويست باي بيتش

يقع فندق ويندهام جراند الدوحة ويست باي بيتش في قلب الحي التجاري الحيوي في قطر، وهو فندق عصري وأنيق، ومن المقرر افتتاحه رسمياً خلال هذا الشهر. ويجري حالياً الافتتاح التجريبي للفندق حيث توفر غرفه وأجنحته وشققه الواسعة البالغ عددها 278 للضيوف فرصة لاستعادة الطاقة والحيوية، وسط أجواء من الفخامة المتناهية مع إطلالات خلابة على مياه الخليج العربي. ويتيح الفندق لضيوفه أيضاً الاستمتاع بأشهى المأكولات والنكهات في قطر من خلال المطعم العالمي والعصري بالفندق وهو "بَزَار" ومقهى "Crema". ويتميز الفندق بموقعه الاستراتيجي الممتاز حيث لا تفصله سوى مسافة قصيرة بالسيارة عن مطار حمد الدولي الحائز على جوائز عالمية، ولا يبعد سوى دقائق معدودة عن كورنيش الدوحة وأشهر المتاحف في قطر، بما في ذلك متحف الفن الإسلامي ومتحف قطر الوطني.

سانت ريجيس جزيرة مَرسى عربية – اللؤلؤة قطر

يمتد فندق سانت ريجيس جزيرة مَرسى عربية اللؤلؤة قطر، على جزيرة كاملة، ولذلك سوف يقدم لضيوفه بداية من أول أكتوبر المقبل تجربة استثنائية يوفر لضيوفه من خلالها أجواءً تشبه أجواء الواحات. ولأنه يستلهم في تصمميه المعماري التراث الأندلسي وفن الأرابيسك العربي، فسوف يقدم الفندق لضيوفه أسلوباً حياتياً يمزج من خلاله بين نمط العيش الفندقي الحقيقي وبين أجواء الراحة والفخامة. ويضم الفندق مجموعة رائعة من المطاعم مثل المطعم التركي العصري "نار" والمطعم الإيطالي الفاخر والحائز على الجوائز "روبرتوز"، ومطعم "تشوتو ماتي" الذي يمثل مزيجاً فريداً من المأكولات اليابانية والبيروفية، وغيرها.

ريكسوس جلف الدوحة

أما فندق ريكسوس جلف الدوحة فمن المقرر افتتاحه في أكتوبر المقبل، وسوف يوفر لضيوفه مجموعة كبيرة من خيارات الإقامة والاستجمام والمأكولات العالمية والترفيه الحي والأنشطة المفعمة بالمرح، والتي تتوَّج جميعها بعرض رائع للضيافة التركية. وبفضل شاطئه البحري الخاص، يتيح الفندق لضيوفه فرصة الاستمتاع بطقس الدوحة المنعش وأشعة الشمس الدافئة وسط مشاهد خلابة لأفق الدوحة المتلألئ.

وبينما لم يتبق سوى أقل من 100 يوم على انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022™، تواصل قطر تطوير مجموعتها من الفنادق العالمية التي تمثل وجهات مثالية لضيوفها. ويمكن للزوار تصميم برامج رحلاتهم السياحية عبر استكشافهم مجموعة متنوعة من معالم الجذب ومراكز الترفيه والاستجمام الموجودة في الدوحة وفي جميع أنحاء البلاد. ويمكنهم للزوار الحصول على تجارب سياحية شاملة، بداية من منتجعات الصحة وصولاً إلى مغامرات الصحراء والرياضات المائية والمتنزهات الترفيهية الملائمة للعائلات، وذلك عبر زيارتهم موقع "زوروا قطر" www.visitqatar.com الذي يتيح لهم الاطلاع على المزيد من المعالم التي يمكن زيارتها، والأنشطة التي يمكن ممارستها.

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