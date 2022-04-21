في إطار الشراكة الفاعلة بين القضاء والمحامين وبهدف تحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ملتقى شركاء العدالة الأول تحت عنوان " القضاء والمحاماة – نحو عدالة ناجزة عالمية الجودة"، بهدف مناقشة المستجدات التشريعية والقضائية وآليات التحول الرقمي في الخدمات القضائية بمحاكم أبوظبي.

وشهد الملتقى الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في القاعة الافتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية، حضوراً واسعاً من المحامين المقيدين لدى إدارة شؤون المحاماة بدائرة القضاء وممثلي مكاتب والمحاماة والاستشارات القانونية على المستوى الوطني والدولي، ويأتي ذلك تأكيداً على أهمية الشراكة مع المحامين باعتبارهم شركاء القضاء الاستراتيجيين، والاهتمام بالوقوف على آرائهم للمساهمة في تطوير وتحسين المستمر للخدمات القضائية والعدلية، وذلك في إطار رؤية الدائرة وحرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على تحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة.

إلى ذلك، ناقش الملتقى 3 محاور رئيسية، حيث اشتمل المحور الأول على مناقشة قيم وتقاليد ومهارات التعامل بين القضاء والمحامين وواجباتهم المهنية تجاه المحاكم وموكليهم، أما المحور الثاني فناقش المستحدثات التشريعية والقضائية والتحول الرقمي في الخدمات القضائية، فيما تضمن المحور الثالث استعراض عدد من القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وركز الملتقى على أهمية تعزيز التفكير العلمي والمعرفة القانونية ودورهما في التعامل مع الاحكام القانونية المستحدثة، وفهم الابعاد القانونية وتطوير نهج متوازن لحل النزاعات الجديدة في إطار المستجدات التشريعية والقضائية.

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