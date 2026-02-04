​ انضم كاتب عدل جديد إلى كُتّاب العدل الحكوميين لدى ديوان الرئاسة، عقب أداء اليمين القانونية أمام سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إيذانا ببدء مزاولة مهام توثيق المحررات وتصديقها وفقاً للتشريعات والأنظمة المقررة، بما يسهم في دعم كفاءة العمل المؤسسي وتسريع إنجاز المعاملات.

وقال المستشار يوسف العبري: تأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير المنظومة العدلية وتعزيز التكامل مع مختلف المؤسسات الحكومية لضمان تقديم خدمات متميزة تتسم بالسرعة والدقة والكفاءة.

وأوضح أن تفويض موظفين من الجهات الحكومية لأداء مهام كتّاب العدل يهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية، وتسريع إتمام المعاملات وتوثيق المحررات الرسمية عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، بما يواكب جهود التحول الرقمي الشامل التي تستهدف رفع مستوى الأداء الحكومي واختصار الوقت والجهد.

وأشار إلى أن التوسع في اعتماد كُتّاب العدل الحكوميين يسهم بشكل مباشر في توفير بيئة قانونية مرنة تتماشى مع متطلبات العمل الحكومي، إذ تتيح هذه الصلاحيات للجهات، إتمام مختلف التوثيقات داخلياً، بالاعتماد على الأنظمة التقنية المتطورة لدى دائرة القضاء، والتي تُمكن من استيفاء الإجراءات عن بُعد عبر خطوات سهلة وميسرة.

