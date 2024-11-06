تشارك دائرة القضاء- أبوظبي، من خلال قطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، في مهرجان الحرف والصناعات التقليدية في نسخته العاشرة، والمقام في سوق القطارة بمنطقة العين، خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 17 نوفمبر 2024، وذلك في إطار جهودها للتعريف بالأعمال الحرفية والمشغولات الفنية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتأتي مشاركة دائرة القضاء في هذا المهرجان التراثي السنوي، تماشيا مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بدعم التوجهات الرامية إلى تسليط الضوء على التراث الإماراتي والمحافظة على الموروث الوطني.

وتعرض الدائرة من خلال مشاركتها في مهرجان الحرف والصناعات التقليدية الذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة- أبوظبي على مدار 20 يوماً، منتجات وإبداعات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، في ظل الدور الريادي للمراكز في تأهيل وتدريب النزلاء والحرص على إكسابهم مهارات جديدة وتعليمهم حرف يدوية، بما يمكنهم من الانخراط في سوق العمل بعد قضاء فترة محكوميتهم ليعودوا أفراداً صالحين ومنتجين في المجتمع.

كما تركز مشاركة دائرة القضاء في المهرجان، على التعريف بجهود المحافظة على الحرف والصناعات اليدوية التقليدية والاهتمام بعمليات إنتاجها وتطويرها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، فضلا عن الترويج والتسويق لها عبر مختلف الفعاليات التراثية، من خلال عرض مجموعة متنوعة من المنتجات التي تجسد تراث وعادات وتقاليد دولة الإمارات.

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