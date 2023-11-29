بالتزامن مع استضافة مؤتمر COP28

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي ندوة حول "الاتفاقات الدولية والأطر القانونية لحماية وتنمية التنوع البيولوجي بدولة الامارات"، وذلك تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لعام الاستدامة 2023، وبالتزامن مع استضافة الدولة لفعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.

وتأتي الندوة في إطار اهتمام دائرة القضاء بدعم الأهداف الحكومية لتحقيق استدامة التنمية، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم مساهمة فاعلة في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة بما يدعم تنافسية الإمارة.

إلى ذلك، ألقت الندوة التي قدمها المستشار الدكتور محمد هاشم، نائب رئيس مجلس الدولة السابق بجمهورية مصر العربية، والخبير القانوني الدولي، الضوء على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي على المستوى الوطني وجهود الدولة في تعزيز وتنمية التنوع البيولوجي، وتناولت الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي والتحديات التي تواجه دولة الإمارات والجهود الرائدة التي تبذلها لمواجهة هذه التحديات على المستوى الاتحادي وعلى المستوى الدولي، بإقامة المحميات الطبيعية التي وصل عددها إلى 49 محمية طبيعية، بالإضافة إلى غابات المانجروف التي تبلغ مساحة 183 كيلومتراً مربعاً وتلتقط 43000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

كما تطرقت الندوة إلى الاتفاقيات التي انضمت لها دولة الإمارات لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وتطبيق الالتزامات الدولية في هذا الشأن، لتعزيز الجهود الدولية في مجال التنوع البيولوجي ودعم الاستدامة، منها: الانضمام إلى الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي، وعضوية تحالف الطموح العالي من أجل الطبيعة والناس، وعضوية التحالف العالمي للمحيطات، والانضمام إلى تعهد القادة من أجل الطبيعة، وبالإضافة إلى العديد من الجهود والمبادرات التي حازت على الإشادة الدولية من العديد من الدول والمنظمات الدولية المختصة.

#بياناتحكومية

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