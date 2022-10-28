استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من محاكم رأس الخيمة، وذلك في إطار جهود تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات القضائية والعدلية، بما يسهم في تقوية أواصر الشراكة الفاعلة نحو إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون وتعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.

واشتملت الزيارة والتي ضمت عدداً من أعضاء السلطة القضائية ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بمحاكم رأس الخيمة، على إجراء مقارنة معيارية لأفضل الممارسات المطبقة، بهدف تطوير المستهدفات المؤسـسيـة والاستراتيجيـة، وتحقيق الاستفادة من التجارب والمعارف في كافة المجالات، لاسيما عملية التحول الرقمي ومنظومة التقاضي عن بعد.

وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي اهتمامها بتطوير التعاون القضائي انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الجهات القضائية، لتطوير القدرات المؤسسية وتحقيق التكامل بين مؤسسات السلطة القضائية في دولة الإمارات، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في المجال القضائي.

إلى ذلك، اطلع الوفد خلال الزيارة على استراتيجية دائرة القضاء 2021 -2023 التي تستهدف الوصول إلى أرقى الممارسات العالمية والتميز في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال 4

أولويات تستهدف دعم التخصص القضائي وضمان جودة الأحكام القضائية وأعمال النيابة العامة، مع ضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل، وتحقيق إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة.

وتعرف الوفد على أفضل الممارسات المتعلقة بتحسين وتطوير الأداء المؤسسي لاسيما في التخطيط الاستراتيجي وآلية متابعة مؤشرات الأداء الشهرية، واستمع إلى شرح مفصل حول إدارة المنظومة القضائية والخدمات العدلية.

كما شاهد، عرضاً يبرز جهود التحول الرقمي في الدائرة، ومنظومة التقاضي عن بُعد، ودورها في تسهيل الوصول إلى العدالة من خلال إتمام جميع إجراءات التقاضي إلكترونياً باستخدام أفضل التقنيات الحديثة، وهو ما يجسد تطور خدمات الدائرة وحداثة أنظمتها وآلياتها وخططها الاستراتيجية.

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