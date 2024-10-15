تشارك دائرة القضاء- أبوظبي، في فعاليات معرض جيتكس العالمي للتقنية 2024، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، إذ تستعرض أحدث مبادراتها وتقنياتها وخدماتها الذكية والمبتكرة والتي توظف الذكاء الاصطناعي لخدمة المتعاملين، ضمن جهودها المتواصلة لتطوير المنظومة القضائية اعتماداً على أفضل الأساليب التكنولوجية الحديثة.

وتأتي مشاركة الدائرة في المعرض حرصاً على تعريف الزوار بخدماتها القضائية والعدلية الذكية، والتي تدعم تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستدامة التطوير والتحديث لضمان تقديم خدمات ذكية ومبتكرة تسهم في ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.

وتعرف الدائرة خلال مشاركتها في المعرض، عبر جناح حكومة أبوظبي والذي يحمل شعار "نحو حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي"، بخدماتها ومبادراتها المبتكرة، ومن بينها الخدمات التي يوفرها التطبيق الذكي الجديد، والذي يعد منصة متكاملة ومتطورة تتيح للمتعاملين سهولة التقديم على العديد من المعاملات والوصول إلى الملفات القضائية والاطلاع على مستجداتها في محاكم ونيابات إمارة أبوظبي عبر خطوات ميسرة، اعتماداً على أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية.

وتطلق دائرة القضاء خلال فعاليات المعرض، عدداً من الخدمات الجديدة عبر تطبيقها الذكي، من بينها: خدمة فتح بلاغ، وخدمة إيداع الأمانات، فضلاً عن تمكين المتعاملين من الوصول إلى المستندات المصادق عليها رقمياً، وذلك في إطار الحرص على تحديث وتطوير التطبيق بشكل مستمر لإضافة المزيد من الخدمات القضائية والعدلية عبر منصة واحدة متكاملة.

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