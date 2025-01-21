المنامة ـ جامعة الخليج العربي: اختتمت ورشة عمل نظمها قسم التعليم الطبي بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي حول التقييم الإكلينيكي واستهدفت أعضاء الهيئة الأكاديمية بالكلية، وذلك في إطار برنامج تطوير المهارات التعليمية لأعضاء الهيئة الاكاديمية.

افتتح الورشة رئيس قسم التعليم الطبي، الدكتور هاني عطوة، ورحب بالمشاركين، مؤكدًا أهمية التقييم الإكلينيكي في المسيرة التعليمية، وأشار إلى أن الورشة هدفت إلى تحسين أداء الهيئة التدريسية فيما يتعلق بتقييم طلبة الطب أثناء تدريبهم في المستشفيات، وذلك بهدف الوصول إلى تقييم عادل يستند إلى معايير عالمية في التعليم الطبي. تم ذلك من خلال عرض أهمية التقييم المستند إلى مكان العمل وطرقه المختلفة، بالإضافة إلى أهمية التغذية الراجعة كجزء أساسي ومحوري من هذا التقييم. كما تم مناقشة التحديات المختلفة التي قد تواجه هذا النوع من التقييم وكيفية التغلب عليها.

من جانبه، أشار رئيس قسم طب الأسرة والمجتمع، الأستاذ الدكتور محمد هاني، الذي شارك في التدريب، إلى أن التقييم المستند إلى مكان العمل يتضمن عدة طرق واقعية تقيس أداء طلبة الطب في بيئة العمل خلال تفاعلهم مع المرضى، وتُعد السمة المميزة لهذا النوع من التقييم هي مراقبة أداء المتدربين في بيئة العمل الحقيقية وتقديم التغذية الراجعة لهم، مما يساعدهم على تحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم، وخاصة مهارات الاتصال السريرية، وكذلك مهارات التشخيص والعلاج.

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