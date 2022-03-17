دبي : قام معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي , بجولة صباح اليوم في جناح مجموعة " تسليح القابضة " الإماراتية المشارك في القمة العالمية الشرطية في اكسبو2020 .

وإستمع معاليه الى شرح من السيد سالم المطروشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة تسليح حول أبرز التقنيات المعروضة بالجناح وخاصة العلامات التجارية في مجال المنتجات التكتيكية الذكية المتطورة والدورات التدريبية المتقدمة .

كما زار سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، القائد العام المساعد لشؤون التميز والريادة ومدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في "شرطة دبي"، جناح " تسليح " وأشاد بحضورها في المعرض المصاحب للقمة العالمية الشرطية حيث يتم عرض أفضل المعدات والأجهزة الأمنية، والذكاء الاصطناعي، والتدريب .

من جهة أخرى قام سعادة اللواء/ على عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة امس بزيارة الى جناح مجموعة تسليح القابضة الاماراتية ، المشارك في القمة العالمية الشرطية بإكسبو 2020 دبي .

وإطلع على احدث ماتقدمه " تسليح " من تقنيات عبر شركائها الامريكيين والاوروبيين وخاصة الحلول التقنية الذكية التي تخدم عمل المنظمات والمؤسسات الحكومية في مجالات الأمن والدفاع وابدوا اعجابهم بمشاهده أحدث التقنيات والابتكارات والحلول الأمنية،

وتسلم سعادته درع " تسليح " من السيد سالم المطروشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة تسليح .

يعرض جناح "تسليح " خلال هذا الحدث , مجموعة من العلامات التجارية الأمريكية والأوروبية الشهيرة مثل FAAC Incorporated و UMAREX. حيث يطلع كبار المسؤولين والزوار على أحدث المنتجات والمعدات والدورات التدريبية مثل نظام مايلو المسرحي الذكي 180و نظام مايلو لايف وأنظمة محاكاة القيادة من شركة فاك انك الامريكية FAAC Inc. بالإضافة إلى سلسلة منتجات التدريب على القوة والاشتباك من شركة يوماريكس UMAREX والتي تعرض في منصة تسليح القابضة رقم G38 أمام جناح دبي للشرطة بالمعرض.

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