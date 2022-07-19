يتيح لها تعزيز خططها التوسّعية في الإمارات وزيادة حصتها في سوق الأصول الافتراضية الإقليمية

· هلال المري: نرحّب بـ"فينتونيا" في منظومة الأصول الافتراضية في دبي ونتطلع إلى مشاركتها في بناء القيادة الفكرية لهذا القطاع العالمي

· المجموعة يمكنها توسعة منتجاتها وخدماتها وخدمة مجموعة أكبر من العملاء في منطقة جغرافية جديدة وتغطية السوق بكفاءة أكبر

· الترخيص الجديد يُكسب "فينتونيا" حضورًا رسميًا في ثاني مراكز الويب 3.0 والأصول الرقمية ذات البنية التنظيمية القوية بعد آسيا

المتحدة العربية الامارات دبى: أعلنت اليوم مجموعة "فينتونيا"، الشركة الريادية في مجال الخدمات المالية، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، عن حصولها على ترخيص مؤقت للأصول الافتراضية من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة. ويسمح هذا الترخيص للشركة بالمشاركة في منظومة الأصول الرقمية سريعة النمو في دبي من خلال تشغيل خدمات الأصول الرقمية تحت إشراف تنظيمي كامل، ما يمكّنها من إتاحة حلول مالية رفيعة المستوى للعملاء على نطاق جغرافي أوسع، وتقديم خدمات أكثر فاعلية للسوق الإقليمية.

وبهذه المناسبة، رحّب سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، بانضمام مجموعة "فينتونيا" إلى منظومة الأصول الافتراضية الحيوية في دبي. وأكّد سعادته حرص سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة على أن تصبح منظومة الأصول الافتراضية، محركًا آمنًا ومستدامًا للاقتصاد العالمي المستقبلي. وقال: "نتطلع إلى مشاركة "فينتونيا" في بناء قيادة فكرية لقطاع الأصول الافتراضية العالمي وننتظر مساهمتها الفعالة في منظومة سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، للانطلاق نحو المرحلة التالية من النموّ في هذا القطاع".

وقطعت دبي شوطًا واسعًا نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لقطاع الأصول الافتراضية، بتأسيسها لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة، ما جعلها المدينة الأولى والوحيدة على مستوى العالم التي تُنشئ جهة تنظيمية متخصصة في اقتصاد الأصول الافتراضية. وتنشط سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في تطوير معايير تقدّمية من شأنها تمكين مجموعة من الشركات العالمية الرائدة من تأسيس عملياتها في المرحلة الأولية لمنظومة الأصول الافتراضية في الإمارة. وتنضمّ "فينتونيا" إلى هذه المنظومة مع شركات "أف تي إكس"، و"بايبت، و"باينانس كريبتو دوت كوم"، وغيرها من الشركات البارزة.

ومن المنتظر أن تُصبح "فينتونيا"، بفضل حضورها في دبي، مهيّأة للاستفادة من السوق الإماراتية المتنامية، إذ تشير الدراسات إلى أن أكثر من ثلثي سكان الإمارات مهتمون بالاستثمار في العملات الرقمية خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن المقرّر كذلك أن تمارس الشركة أنشطة السوق في المنطقة وخدمةً عملائها بكفاءة أكبر؛ كما يمكن للشركة الاستفادة من التطوّر السريع في المنتجات والخدمات التي تقدّمها الشركات المختصّة في الأصول الرقمية في الشرق الأوسط، في توسعة خدماتها وإثراء منتجاتها.

من ناحيته، أعرب أدريان تشنغ مؤسس مجموعة "فينتونيا"، عن سروره بحصول فينتونيا على ترخيص الأصول الافتراضية، مشيرًا إلى أن الإمارة تخطو خطوات واسعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز للأعمال المختصة في الأصول الافتراضية، وخلق بيئة مواتية لنمو هذا القطاع. وقال: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا النمو السريع، ويمثل هذا الإنجاز اليوم محطة مهمة في طريق طموحاتنا أن نكون حاضرين في كل منطقة تعمل بها الشركات الابتكارية في مجالات الويب 3.0 والأصول الرقمية، ما يمكّننا من الاتصال والتعاون مع جميع الشركاء ضمن منظومة الأصول الرقمية وقطاع الخدمات المالية التقليدية".

وتُعدّ رخصة الأصول الافتراضية التي حصلت عليها "فينتونيا" في دبي الأحدث في سلسلة الإنجازات التي حققتها الشركة، ففي أواخر العام 2021، أسست الشركة السنغافورية صندوقَي "بيتكوين" في سنغافورة؛ هما صندوق "فينتونيا بيتكوين فيزيكال فند" الذي يتيح للمستثمرين المعتمدين الوصول إلى فرص استثمارية مباشرة في البيتكوين، وصندوق "فينتونيا سكيورد ييلد"، الذي يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى قروض خاصة مضمونة بالبيتكوين. وتخطط "فينتونيا" لتوسعة فريقها في دبي، فضلًا عن تقديم خدمات إدارة الخزانة والميزانية العمومية للمؤسسات العاملة في مجال الرموز الافتراضية، والجهات المختصة بالبروتوكولات وتعدين البيتكوين، وغيرها من أصحاب الأصول الرقمية الكبيرة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مجموعة "فينتونيا"

تُعدّ مجموعة "فينتونيا" شركة ريادية في مجال الخدمات المالية، تقدّم خدمات إدارة الأموال وإدارة الثروات والحلول المصرفية التجارية للعملاء من الشركات ورواد الأعمال. ولعبت الشركة، منذ العام 2014، دورًا نشطًا في نمو القطاعات والابتكارات الناشئة وتطورها في آسيا، فيما انصبّ تركيزها الاستراتيجي على قطاع التقنيات المالية، مع تزايد الاهتمام الآن بالعملات الرقمية والأصول الرقمية، بالتوازي مع تطوّر هذين المجالين إلى فئات أصول مستقلّة. يتمتع فريق "فينتونيا" بخبرة مجمّعة واسعة تربو على 100 عام في مجالات الخدمات المالية والقطاعات التقنية، ما يمكّن المستثمرين والشركات الريادية من تحقيق النمو السريع والنجاح التجاري.

يمكن زيارة الموقع fintoniagroup.com لمزيد من المعلومات.

نبذة عن سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة

سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية هي أول جهة تنظيمية مختصة بقطاع الأصول الافتراضية في العالم. تأسّست في مارس 2022، إثر إصدار القانون رقم (4) لسنة 2022، وتُعدّ مسؤولة عن ترخيص قطاع الأصول الافتراضية وتنظيمه في إمارة دبي والمناطق الحرة التابعة لها (باستثناء مركز دبي المالي العالمي)، وتُشرف على جميع متطلبات الترخيص والطلبات المقدّمة لنيل التراخيص التي تتيح ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية بموجب القانون الإماراتي. وتلعب سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية دورًا محوريًا في إنشاء إطار قانوني متقدّم في دبي لحماية المستثمرين ووضع معايير دولية لحوكمة قطاع الأصول الافتراضية، ودعم الرؤية الرامية إلى إيجاد اقتصاد بلا حدود.