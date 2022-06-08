دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً التابعة لشركة فيديكس كوربوريشن والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (FDX)، اتفاقية تعاون مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة للبدء في اختبار روبوت فيديكس "روكسو" ذاتي القيادة للتسليم باليوم نفسه بمنطقة واحة دبي للسيليكون. وتأتي هذه الخطوة التجريبية على ضوء مذكرة تفاهم تم توقيعها سابقاً مع هيئة الطرق والمواصلات كجزء من إستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة.

يتم تطوير روكسو ليكون روبوت تسليم شخصي ذاتي القيادة لتوصيل الشحنات المحلية باليوم نفسه إلى منازل العملاء والشركات، مع وجود مشغلين عن بعد، بحيث يتواجدون باستمرارللتدخل إذا لزم الأمر. يعمل روكسو بالبطارية ويبلغ طوله 157 سم ويزن 204 كغ وقدرة تحمل تصل إلى 45 كغ. يتمتع هذا الروبوت المبتكر بقاعدة عجلات متعددة الاستخدامات تمكنه من السير على الأسطح الوعرة وغير المستوية وكذلك الصعود والنزول عن الأرصفة.

وتتضمن تجربة الروبوت في دبي، تصميم الطريق الأمثل لمسار روكسو، على طول ممرات المشاة وجوانب الطرق باستخدام العديد من التقنيات، بما فيها تقنيات الكشف بالليزر ومستشعرات المدى (LiDAR) والرادار والكاميرات المتعددة، بالإضافة إلى خوارزميات التعلم الآلي التي تسمح له بتجنب العوائق وتفاديها. وسيقوم روكسو بمساعدة المشغلين عن بعد بالتنقل ضمن مسارات آمنة حتى يقوم بالمستقبل بتكرار تجربة التسليم من الباب إلى الباب بشكل ذاتي.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستكون دبي المحطة الدولية الأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية، لاختبار روبوت روكسو ذاتي القيادة، الذي ستجريه شركة فيديكس بين المقر الرئيسي لواحة دبي للسيليكون ومجمع دبي الرقمي.

وبهذه المناسبة، قال طارق هنيدي، نائب رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في فيديكس إكسبريس :"تلتزم فيديكس برؤيتها المتمثلة بإرساء مستقبل قطاع النقل والإمداد، وتعد دبي ببنيتها التحتية المصممة وفق أعلى المعايير العالمية وسوقها القابل للتكيف بسرعة مع التقنيات الجديدة، وجهة مثالية لاختبار روبوت روكسو الذاتي القيادة، خصوصًا أن هذه التجربة تحظى بدعم سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة وهيئة الطرق والمواصلات".

من جانبه، قال المهندس معمر الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والمدينة الذكية في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "يسعدنا أن نتعاون مع فيديكس إكسبريس لاختبار هذه التجربة الأولى من نوعها في المنطقة لتوصيل الشحنات. ولطالما دعمت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ومناطقها

الحلول والابتكارات ذات التقنية المتقدمة خصوصًا في مجال المدن الذكية والنقل ذاتي القيادة، لذا يعد قرار إجراء الاختبار في واحة دبي للسيليكون دليلاً على البيئة المؤاتية التي توفرها ودورها الكبير والفعال في تقديم حلول ذكية جديدة خاصة لدبي والإمارات عمومًا. وبالتوازي مع الدور الفعال الذي تقوم به في إطار خطة دبي الحضرية 2040 واستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، تلتزم سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة بمواصلة العمل عن كثب مع السلطات والشركات لتقييم الحلول المبتكرة وإطلاقها في مجمع التكنولوجيا المتكامل".

وكان لهيئة الطرق والمواصلات في دبي مساهمة كبيرة وفاعلة في دعم وتشجيع فيديكس على طرح تجربة روكسو في دبي، حيث دعمت إجراء تقييمات للمخاطر والسلامة وتحديد موقع وطريق مناسبين لإجراء التجربة بالتنسيق مع فيديكس إكسبريس وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، كما قامت الهيئة أيضاً بتحديد العديد من الحالات والسيناريوهات اللازمة للتجربة والتي تساعد في تقييم جاهزية مثل هذه العمليات.

بهذا السياق، قال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والموصلات: "تتمتع روبوتات توصيل الميل الأخير بإمكانيات هائلة لتوفير الراحة والخدمة السريعة للمجتمع في دبي. ويسعدنا أن نقدم تقنية القيادة الذاتية للعملاء كونها ستعزز خدماتنا وتساعدنا على بلوغ هدفنا المتمثل بأن تكون 25٪ من إجمالي رحلات النقل في دبي ذاتية القيادة".

وتهدف استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة لتحويل 25% من إجمالي وسائل النقل في دبي لذاتية القيادة بحلول العام 2030، وتماشياً مع هذه الاستراتيجية، ستوفر تقنيات التوصيل حسب الطلب والمخصصة لتلبي الحاجات المحلية مثل روكسو، قيمة مضافة بكل ما هو مرتبط بالذكاء الاصطناعي والروبوتات والنقل الآلي.

يشار إلى أن روبوت روكسو ذاتي القيادة يجري تصميمه لدعم رحلات الميل الأخير، من خلال تقديم حل مبسط ومخفض للانبعاثات الكربونية.

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حول فيديكس إكسبريس

تعد فيديكس إكسبريس الشركة الأكبر عالمياً في مجال النقل السريع؛ إذ تقدم خدمات التوصيل السريع والموثوق في أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم. وتعتمد الشركة على شبكة عمليات جوية وبرية عالمية لتسريع توصيل الشحنات المرتبطة بموعد ووقت محددين.

حول فيديكس كوربوريشن

تلتزم شركة فيديكس كوربوريشن، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز FDX، بتزويد محفظة واسعة من خدمات النقل، والتجارة الإلكترونية، والأنشطة التجارية إلى العملاء والشركات حول العالم. ومع تسجيل عائدات سنوية بقيمة 92 مليار دولار أمريكي، توفر الشركة حلولاً تجاريةً متكاملة من خلال شركات عاملة تنافس بشكل جماعي، وتتم إدارتها وفق نهجٍ تعاوني ورقمي مبتكر تحت مظلة علامة فيديكس التجارية. وتحافظ الشركة على مكانتها الراسخة بين أكثر الشركات تقديراً وثقةً في العالم، وتعمل باستمرار على إلهام موظفيها، الذين يزيد عددهم على 600 ألف شخص، على الاستمرار في التركيز بشكل مطلق على اعتماد أعلى معايير السلامة، وتبني أفضل المعايير الأخلاقية والمهنية، والالتزام بتلبية احتياجات العملاء والمجتمعات التي تعمل فيها الشركة. تلتزم فيديكس بتعزيز الإمكانيات التجارية للأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم بمسؤولية ومهنية، مراعية في استخداماتها ضرورة اكتمال خطة مراعاة تحييد الكربون بشكل تام مع حلول عام 2040.

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