دمج إطار تنظيمي قوي لدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي

القاهرة: واصل فريق عمل أمن الجيل الخامس للجمعية العامة لفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي، المنصة الدولية الرائدة في مجالها، طرح مجموعة عمل أمان الجيل الخامس في "معرض ومؤتمر جيسيك"، الذي يعد الحدث الأهم في عالم الأمن السيبراني لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك لضمان الأمن السيبراني الشامل للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وعقب ورشة العمل ذات الصلة بمجموعة عمل أمان الجيل الخامس لفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية بمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في كوالالمبور يناير الماضي؛ بدأ العمل في مرحلة شمال إفريقيا في مارس الماضي بسلسلة من ورش العمل المماثلة التي ستعقد في البلدان الأعضاء في الفريق.

وقد أوضح السيد محمد شامير بن هاشم، نائب أول لرئيس قسم العلاقات الدولية والحكومية في الأمن السيبراني ماليزيا والرئيس المشارك لمجموعة عمل أمان الجيل الخامس - فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي، تطورات مجموعة العمل في كلمته الرئيسية الافتتاحية بعنوان "دمج إطار تنظيمي قوي لدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي" في مؤتمر "سلسلة الابتكار في مجال الأمن السيبراني – مصر" الذي انعقد في 28 مارس 2022. وفي اجتماع بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) في مصر والوكالة الوطنية لأمن الكمبيوتر (ANSI) في تونس، أتفق الطرفان على دراسة إمكانية اعتماد مجموعة عمل أمان الجيل الخامس بالمنظمة في بلديهما.

وسيساهم هذا التعاون في تقديم أفضل الممارسات والتوجيهات وتعزيز التوحيد القياسي في منصة مفتوحة وشفافة لتسريع طرح الجيل الخامس السلس والفعال من حيث التكلفة بين الدول الأعضاء في فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظومة التعاون الإسلامي.

فيما تعد "سلسلة الابتكار والأمن السيبراني" منصة لاستضافة مناقشات متعمقة حول قضايا الأمن السيبراني والحلول ذات الصلة، وقد ناقش مؤتمر "سلسلة الابتكار والأمن السيبراني – مصر" المبادرات المختلفة التي تتبناها الهيئات الحكومية المختلفة؛ وطريقة مواءمة الصناعات والمؤسسات الفردية لهذه المبادرات من خلال تطبيق الحلول المطلوبة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية بمنظمة التعاون الإسلامي:

تأسس فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية بمنظمة التعاون الإسلامي في عام 2009، كمنصة للبلدان الأعضاء لاستكشاف وتطوير المبادرات التعاونية والشراكات المحتملة في المسائل المتعلقة بالأمن السيبراني لتعزيز الاعتماد على الذات في الفضاء السيبراني. وحتى الآن، يضم فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي 55 عضوًا من 27 بلدًا من بلدان المنظمة. ويعد الفريق عضوًا منتسبًا في منظمة التعاون الإسلامي، يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الفريق على الموقع الإلكتروني www.oic-cert.org.

نبذة عن الأمن السيبراني ماليزيا:

الأمن السيبراني ماليزيا هي الوكالة الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني والوكالة التقنية تحت إشراف وزارة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية (KKMM)، وتلتزم بتوفير مجموعة كبيرة من الخدمات والبرامج والمبادرات التي يقودها الابتكار في مجال الأمن السيبراني للمساعدة في الحد من ضعف الأنظمة الرقمية، وفي الوقت نفسه تساهم في تعزيز اعتماد ماليزيا على الذات في الفضاء السيبراني. وتتضمن خدمات الأمن السيبراني المتخصصة أيضًا خدمات الأمن السيبراني المستجيبة؛ الخدمات الاستباقية للأمن السيبراني؛ التوعية وبناء القدرات؛ الدراسة الاستراتيجية والمشاركة والصناعة وتطوير الأبحاث. الأمن السيبراني ماليزيا هو أحد المؤسسين المشاركين في فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية بمنظمة التعاون الإسلامي والأمانة الدائمة للفريق.

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