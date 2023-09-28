عمّان: منذ عام 2009، وفي إطار برنامج المساعدة التقنية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، يدعم مكتب المسح الجيولوجي (BRGM) وزارة المياه والري الأردنية والقطاع الخاص في إدارة موارد المياه الجوفية العميقة في الأردن. وبالتعاون مع الوزارة، تولّى المكتب بناء نموذج جيولوجي وهيدروجيولوجي ثلاثي الأبعاد، مما مكن من وضع سيناريوهات إدارية لتحسين استغلال طبقة الديسي/رم وطبقات المياه الجوفية التي تعلوها.

وقد أطلقت وزارة المياه والري، وسُلطة المياه الأردنية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومكتب المسح الجيولوجي الفرنسي المرحلة الجديدة من هذه الشراكة بتاريخ 26 أيلول 2023؛ حيث افتتح أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد وسعادة السفير الفرنسي لدى الأردن أليكس لو كوور غرانميزون. وسيساعد المكتب في تعزيز المعرفة بطبقة المياه الجوفية العميقة في حوض الديسي، مستفيدًا من خبرته الواسعة في المنطقة. وستدعم فرنسا هذا البرنامج لمدة عاميْن بمنحة قدرها 1.3 مليون يورو.

منذ أن بدأت عملها في الأردن عام 2006، تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية المملكة في سعيها لتوفير الاستقرار المالي والنمو المستدام والشمول الاجتماعي للشعب الأردني. وجرى خلال هذه الفترة حشد الدعم المالي لتمويل الاستثمار في البنية التحتية، ودعم الميزانية/ السياسات وتوفير المساعدة التقنية بإجمالي يزيد عن 2.2 مليار يورو، وإدارة 80 مشروعًا لصالح قطاعات المياه والصرف الصحي، والتنمية الحضرية/ النقل، والحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والطاقة والبيئة.

وتؤكد مذكرة التفاهم الـخامسة؛ التي تم توقيعها مؤخرًا والتي تُرشِد عمل الوكالة الفرنسية للتنمية على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، تطلعات الاتفاقيات السابقة فيما يتعلق بدعم التنمية المستدامة وتحديث القطاعيْن الاقتصادي والعام وإصلاحهما في المملكة. وبنسبة 50% من تمويلها، يشكّل قطاع المياه مكوّنًا جوهريًا للشراكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والمملكة.

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عن "مجموعة الوكالة الفرنسيّة للتّنمية":

تساهم مجموعة الوكالة الفرنسيّة للتّنمية في تنفيذ سياسة فرنسا فيما يتعلّق بالتّنمية والتّضامن الدوليّ. وتضمّ هذه المجموعة الوكالة الفرنسيّة للتّنمية التّي تموّل القطاع العام والمنظّمات غير الحكوميّة والبحث والتّدريب في مجال التّنمية المستدامة، والمؤسّسة التّابعة لها "بروباركو" الّتي يتركّز نشاطها في تمويل القطاع الخاصّ، بالإضافة إلى الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية. تقوم المجموعة بتمويل ومرافقة وتسريع مسارات الانتقال نحو عالم أكثر عدلًا ومرونة.

نحن نؤسّس مع شركائنا لإيجاد حلولٍ مشتركةٍ مع السكّان ولفائدتهم في أكثر من 150 دولة و11 دائرةً وإقليمًا فرنسيًا في الخارج. وتماشيًا مع التزام فرنسا والفرنسيّين بتحقيق أهداف التّنمية المستدامة، تلتزم فرقُنا بمتابعة أكثر من ٤٨٠٠ مشروع. ويتمثل هدفنا بالتوفيق بين التنمية الاقتصادية وحماية الخيرات المشتركة في مجالات متعدّدة كالمناخ، والتنوّع البيولوجي، والسّلم، والمساواة بين الجنسين، والتعليم والصحّة، لنحقق بذلك عالمًا مشتركًا.

عن "مكتب المسح الجيولوجي":

مكتب المسح الجيولوجي الفرنسي (BRGM) هو المؤسسة العلمية العامة الرائدة في فرنسا لتطبيقات علوم الأرض في مجال إدارة الموارد المائية. ومن خلال أنشطته التقليدية في رسم الخرائط الجيولوجية وتقييم الموارد المعدنية، طور المكتب تدريجيًا أنشطة إضافية في مجال الهيدروجيولوجيا والبيئة والمخاطر الطبيعية، مع دمج التكنولوجيات الجديدة والخدمات الرقمية. ولطالما حافظ المكتب على وجوده في جميع أنحاء الأراضي الفرنسية (الوكالات الإقليمية) وعلى المستوى الدولي.

وفي الشرق الأوسط، عمل مكتب المسح الجيولوجي بنشاط مستمر على مدى الثلاثين عامًا الماضية. ومن خلال عمله مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والمشاريع المختلفة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت، اكتسب المكتب معرفة عميقة بالسياقات الجيولوجية والهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والمناخية لمنطقة شبه الجزيرة العربية.



