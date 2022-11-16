كوناكري: استقبل فخامة رئيس جمهورية غينيا العقيد مامادي دومبويا اليوم في العاصمة كوناكري بجمهورية غينيا، سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، والوفد المرافق له، وبحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا، الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، وعدد من المسؤولين، وذلك لمناقشة المشروعات التنموية التي يموّلها الصندوق في غينيا ومتابعة سير أعمال تنفيذها.

ويأتي استقبال فخامة الرئيس الغيني لسعادة الأستاذ سلطان المرشد، على هامش زيارة سعادته لجمهورية غينيا الشقيقة لتوقيع مذكرة تفاهم مع معالي وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط الغيني، بشأن المرحلة الخامسة للبرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا، المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 8 ملايين دولار، لدعم الأمن المائي والغذائي وتنمية القطاع الزراعي والحد من الجفاف في غينيا.

وأشاد فخامته بالجهود التنموية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية لجمهورية غينيا، على مستوى كافة القطاعات التنموية، للإسهام في تحسين المستويين الاجتماعي والاقتصادي بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، نقل سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ سلطان المرشد لفخامة الرئيس، حرص المملكة عبر الصندوق على الإسهام في تنمية العلاقات التنموية بين الجانبين من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في جمهورية غينيا.

وعلى هامش زيارة الرئيس التنفيذي الأستاذ سلطان المرشد لجمهورية غينيا؛ التقى سعادته بدولة رئيس الوزراء رئيس الحكومة في جمهورية غينيا د. بيرنارد قومو، بالإضافة إلى معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الأفريقي والغينيين بالخارج، د. موريساندا كوياتي؛ لتعزيز سبل التعاون الإنمائي بين الجانبين.

والجدير بالذكر، أنه يأتي هذا الدعم في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية لمساعدة الدول الأفريقية في التغلّب على آثار الجفاف المائي من خلال دعم البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في إفريقيا، والذي بدأ تنفيذه منذ عام 1982م، لتصل إسهامات البرنامج إلى أكثر من (6300) منشأة مائية في (13) دولة أفريقية، بمبلغ إجمالي مقداره (330) مليون دولار، للإسهام في نمو قطاعات البنية التحتية وازدهارها والوصول إلى الأمن المائي والغذائي والحفاظ على الصحة العامة، والحد من التلوث البيئي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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