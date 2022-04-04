اخر موعد للتقديم هو 12 مايو المقبل

"يستقبل الصندوق طلبات التسجيل في برنامج المسرع بدءاً من شهر مارس الجاري وحتى مايو القادم"

يهدف الصندوق عبر برنامج المسرّع إلى دعم نمو الشركات الناشئة المبتكرة في القطاعات ذات الأولوية

نجح البرنامج منذُ انطلاقه في جمع 77 عضواً من 18 دولة حول العالم وقطاعات اقتصادية متنوعة

الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم الابتكار في دولة الإمارات، عن فتح باب التقديم للدفعة المقبلة من برنامج المسرّع، حيث يوفر الصندوق ضمن هذا البرنامج الإرشاد والتوجيه للمبتكرين ورواد الأعمال الطموحين في القطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات، والتي تشمل: التكنولوجيا والصحة والتعليم والنقل والطاقة المتجددة والمياه والفضاء. كما يقدّم البرنامج للمشاركين الاستشارات والتدريب بمستوى عالمي في مجالات تنفيذ استراتيجيات الأعمال، وطرق الوصول إلى السوق، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتمكين المؤسسين من تنمية قدراتهم، وإبراز قيمة ابتكاراتهم، وتسريع نمو أعمالهم، بالإضافة إلى توفير فرص تواصل أعضاء برنامج المسرع مع الشركاء الرئيسيين في قطاعاتهم والمستثمرين المحتملين وخبراء السوق ورواد الأعمال.

ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع جهود الصندوق المستمرة لبناء منظومة شراكات قوية وتعزيز روح الابتكار في الإمارات عبر استقطاب الشركات المبتكرة وتطويرها، ويمكن للشركات المبتكرة والمهتمة بالمشاركة التقديم حتى 12 مايو 2022.

وفي هذا الإطار قالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: "يسعدنا أن نعلن فتح باب التقديم للدفعة المقبلة من برنامج المسرع، الذي يعمل على تسهيل وصول هذه الشركات الأعضاء إلى الموارد القيّمة التي تحتاج إليها وتسريع دخولها إلى السوق وتمكينها من توسعة أعمالها إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات كمركز جذب عالمي للشركات المبتكرة ورواد الأعمال، خاصةً مع وجود عدد كبير من المواهب في المنطقة. مؤكدة أن برنامج المسرّع يمثل منصة مثالية لتسريع خطى تلك الابتكارات نحو التوسع والنجاح، ودعم مسيرة المواهب والشركات الناشئة في ريادة الأعمال بما يتماشى مع رؤية صندوق محمد بن راشد للابتكار".

وأضافت النقبي: "في ظل وجود عدد كبير من المواهب والابتكارات ضمن السوق الإماراتية ومن الخارج، يسعدنا دعم نهوض الجيل القادم من رواد الأعمال عبر الدفعة المقبلة من برنامج المسرّع". مشيرة إلى أن برنامج المسرع منذُ اطلاقه في العام 2018، نجح في دعم 77 عضواً من 18 دولة مختلفة في قطاعات اقتصادية متنوعة وكذلك ركّز على رعاية وتنمية رواد الأعمال المحليين لتعزيز قاعدة الابتكار المحلية".

تسريع نمو الأعمال

وحققت مجموعة من خريجي برنامج المسرّع نجاحاً باهراً، ومنها: مياه هواء، أول مياه شرب معبأة محلياً منتجة من الهواء؛ وأجار، المنصة الرائدة في تحصيل الإيجارات القائمة على تكنولوجيا السحابة؛ ورزق، منصة الخدمات عند الطلب؛ وثروة، شركة الاستشارات المالية المستقلة عبر الإنترنت.

وكان لبرنامج المسرّع خلال السنوات الماضية دور رئيسي في نجاح أعضائه وإتاحة الوصول إلى سوق الإمارات وتوفير رؤى قيّمة من الخبراء والتواصل مع منظومة الأعمال للاستفادة من متطلبات مشهد الأعمال المحلي والإقليمي.

للتقدم إلى برنامج المسرّع، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/3iejUWE

#بياناتحكومية

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