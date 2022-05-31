تستهدف تطبيق استراتيجية استقطاب الشركات العالمية وتنسيق التعاون المشترك لتعزيز النمو الاقتصادي

- بوعميم: تعاون ينسجم مع رؤية الإمارة المستقبلية بتوفير بيئة عمل محفزة لنمو الأعمال وتحقق أهداف استراتيجية غرف دبي

- فرح أنطونيوس: التأسيس لشراكة قوية ومستدامة مع غرف دبي

دبي : تطبيقاً لاستراتيجية غرف دبي باستقطاب الشركات العالمية، وتحفيز مجتمع الأعمال، وقعت غرف دبي مؤخراً مذكرة تفاهم مشتركة مع سيتي بنك (فرع الإمارات) بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم الأهداف المشتركة، ويعزز تنافسية مجتمع الأعمال وقدرته على النمو والتطور، وبما يرتقي بالشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

ووقع المذكرة من جانب غرف دبي سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي، في حين وقعها من جانب سيتي بنك إليسار فرح أنطونيوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي المصرفية في الإمارات و رئيس المجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بحضور عدد من مدراء الإدارات لدى الجانبين.

وتنص مذكرة التفاهم الموقعة على وضع آلية للتعاون المشترك في مجال النشاطات والفعاليات والفرص التي تحقق الأهداف المشتركة، وبحث الوسائل لاستقطاب الشركات إلى دولة الإمارات، واستكشاف الفرص لتوفير خدمات ومنتجات مصرفية وحلول مالية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مشتركة تخدم المصالح المتبادلة.

وأشار بوعميم إلى ان المذكرة الموقعة تعكس رغبة الجانبين بالارتقاء بتعاونهما المستقبلي بما يوفر خدمات عالية الجودة والكفاءة لمجتمع الأعمال، وحلولاً متنوعة تنسجم مع رؤية الإمارة المستقبلية بتوفير بيئة عمل محفزة لنمو الأعمال.

ولفت سعادته إلى أهمية استقطاب الشركات العالمية المتعددة الجنسيات إلى دبي، معتبراً أن القطاع المصرفي عامل استقطاب هام للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعامل ثقة بمتانة بيئة الأعمال وتنوعها وتنافسيتها، مشيراً إلى ان الشراكة مع سيتي بنك الإمارات خطوة متقدمة نحو دعم مجتمع الأعمال وتوفير حلول متنوعة لنموه وتطوره.

وبدورها قالت إليسار فرح أنطونيوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي المصرفية في الإمارات ورئيس المجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية فرصة لزيادة الترويج لدبي كوجهة استثمارية ومقر للشركات العالمية المتعددة الجنسيات، وهي بذلك تقع ضمن التزامنا بالمساهمة في تحول دولة الإمارات إلى قوة اقتصادية عالمية وفي تعزيز الجاذبية الاستثمارية لإمارة دبي ودعم رؤيتها المستقبلية

#بياناتحكومية

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للمحررين:

تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي. يرجى زيارة موقعنا الالكتروني www.dubaichambers.com

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