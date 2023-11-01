يعتبر منصة استثنائية لاستعراض الابتكارات الصينية وتسريع توسع الشركات الصينية في دبي وأسواق العالم

لوتاه: المركز بوابة للشركات الصينية إلى أسواق العالم عبر دبي، ويساعد الشركات الصينية متعددة الجنسيات على الاستفادة من المزايا التنافسية المتنوعة للإمارة لدعم خطط توسعها الخارجي

لوتاه: مركز الابتكار الصيني يعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين، ويرسخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقاعدة للمنتجات والخدمات المبتكرة للشركات العالمية

يوفر المركز للشركات الصينية منصة متكاملة لعقد شراكات الأعمال واجتماعات الأعمال الثنائية وتنظيم الفعاليات المتنوعة وعرض المنتجات والخدمات المبتكرة، وسيتخصص المركز في جمع الشركات الصينية مع ممثلي القطاعين العام والخاص في دبي لدعمهم في تأسيس أعمالهم في الإمارة

سيركز المركز على الشركات الصينية المتخصصة في قطاعات مستقبلية رئيسية تشمل المدن الذكية وقطاعات الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا النظيفة والتقنيات الصحية بالإضافة إلى الصناعات المتقدمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة - وقعت غرف دبي خلال فعاليات اليوم الأول لمنتدى دبي للأعمال ، مذكرة تفاهم مع شركة "رويال بيلت للمعارض" لتأسيس وإنشاء "مركز الابتكار الصيني" الذي سيعتبر بوابة للشركات الصينية الراغبة بتأسيس تواجد لها في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة والعالم.

ويعتبر مركز الابتكار الصيني أول مساحة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط لعرض التقنيات والخدمات المبتكرة للشركات الصينية، وتسريع توسّعها من دبي إلى أسواق المنطقة والعالم. وبالتعاون مع غرف دبي، يوفر المركز للشركات الصينية منصة متكاملة لعقد شراكات الأعمال واجتماعات الأعمال الثنائية وتنظيم الفعاليات المتنوعة لعرض المنتجات والخدمات المبتكرة. وسيتخصص المركز في جمع الشركات الصينية مع ممثلي القطاعين العام والخاص في دبي لدعمهم في تأسيس أعمالهم في دبي. كما سيدعم المركز الأبحاث في مجال تعزيز الملكية الفكرية الصينية في المنطقة.

وسيتعاون المركز مع الحكومة الصينية على مستويات مختلفة تشمل الجهات المركزية والإقليمية وعلى مستوى المدن لدعم تنظيم معارض متخصصة حسب المناطق والأقاليم الصينية، وتنظيم بعثات تجارية لاستخدام المركز كمنصة لدخول سوق دبي. وسيركز المركز على الشركات الصينية المتخصصة في قطاعات مستقبلية رئيسية تشمل المدن الذكية وقطاعات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا النظيفة والتقنيات الصحية بالإضافة إلى الصناعات المتقدمة.

وأكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي أن مركز الابتكار الصيني يعتبر بوابة للشركات الصينية إلى أسواق العالم من خلال دبي، ويساعد الشركات الصينية متعددة الجنسيات على الاستفادة من المزايا التنافسية المتنوعة للإمارة لدعم خطط توسعها الخارجي، مشيراً إلى أن تأسيس المركز يعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين، ويرسخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقاعدة للمنتجات والخدمات المبتكرة للشركات العالمية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم ضمن مبادرة منصة صفقات الأعمال "The Deals Hub"، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي. وتعكس هذه المبادرة المبتكرة التزام غرف دبي بدفع عجلة التجارة والاستثمار العالميين بما يرسّخ مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدة لممارسة الأعمال.

يجمع منتدى دبي للأعمال، الذي ينعقد خلال الفترة 1-2 نوفمبر الحالي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه االله"، أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص عقد شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وفتح آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار.

#بياناتحكومية

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