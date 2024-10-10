الجروان: نلتزم بتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال وجذب الاستثمارات إليها وفتح آفاق جديدة لتوسع الشركات العاملة في الإمارة بالأسواق الدولية الواعدة

مالهوترا: كوننا المؤسسة المصرفية الإسلامية الوحيدة، نفخر بالتعاون مع غرف دبي لتقديم خدمات التمويل التجاري والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يساهم في تعزيز نمو الأعمال التجارية على الصعيدين المحلي والعالمي.

تقديم خدمات مصرفية ذات قيمة مضافة للشركات التي تستقطبها غرف دبي إلى الإمارة و لمجتمع الأعمال بشكل عام في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع بنك دبي الإسلامي، وذلك بهدف تعزيز الخدمات المصرفية لمجتمع الأعمال بما يساهم في دعم توسع الشركات على المستوى المحلي في إمارة دبي، وخارجياً على المستوى العالمي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان لتقديم خدمات مصرفية متميزة ذات قيمة إضافية للشركات التي تستقطبها غرف دبي إلى الإمارة، وكذلك لمجتمع الأعمال بشكل عام في دبي، بما يساهم في تعزيز القدرات التنافسية للنمو والتوسع للشركات المحلية والعالمية العاملة في الإمارة على مستوى الأسواق المحلية والدولية.

وسيقوم بنك دبي الإسلامي بتقديم خدمات التمويل التجاري للشركات المحلية الراغبة في توسيع أعمالها بالأسواق العالمية بالاعتماد على شبكة فروعه حول العالم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات متعددة الجنسيات وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبدورها، ستقوم غرف دبي بدعم عملاء فروع بنك دبي الإسلامي حول العالم الراغبين بالاستثمار في دبي وتنمية أعمالهم انطلاقاً من الإمارة.

وتأتي مذكرة التفاهم مع بنك دبي الإسلامي ضمن إطار "برنامج الشراكات العالمية" الذي يعزز من جهود غرف دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع أعمال الشركات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة، وذلك من خلال التعاون مع مزودي خدمات عالميين عبر 8 فئات تجارية، بما يتماشى مع أهداف مبادرة "دبي جلوبال" لمساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 30 سوقاً دولية ذات أولوية.

وقال خالد الجروان، نائب رئيس العمليات التشغيلية، ونائب رئيس بالإنابة لقطاع الخدمات الرقمية والتجارية في غرف دبي: "نلتزم بتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال، وجذب الاستثمارات إليها، وفتح آفاق جديدة لتوسع الشركات العاملة في الإمارة بالأسواق الدولية الواعدة. وتعتبر الشراكة مع بنك دبي الإسلامي تجسيداً حقيقياً لهذا الالتزام. ومن خلال الاستفادة من الشبكة العالمية للبنك وخبراته المالية المتميزة، نسعى إلى تسهيل توسّع الشركات من وإلى دبي، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة".

ومن جانبه، قال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: "باعتباره البنك الإسلامي الأكبر في الإمارات العربية المتحدة، يجسد تعاوننا مع غرف دبي المكانة القوية لبنك دبي الإسلامي بوصفه المؤسسة الإسلامية الرائدة في قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي. وكوننا المؤسسة المصرفية الإسلامية الوحيدة، نفخر بتوفير مجموعة شاملة من حلول التمويل التجاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، المصممة لتلبي احتياجات الشركات الفريدة والمتنوعة على الصعيدين المحلي والعالمي على حد سواء. إن التزامنا تجاه مختلف الشركات بتوفير حلول مصرفية مصممة لها، إلى جانب إمكانات التمويل التجاري التي يتمتع بها بنك دبي الإسلامي وامتداد حضوره على النطاق العالمي، يضعنا في مكانة حيوية كمؤسسة محفزة وداعمة للنمو الاقتصادي. يمثل هذا التعاون مع غرف دبي نقطة تحول للقطاع المصرفي ومستوى الخدمات المقدمة للشركات في دبي، مما يدفع عجلة النمو المحلي والدولي عن طريق تعزيز الوصول للخدمات المصرفية الأساسية. سنعمل معًا لتيسير دخول هذه الشركات للأسواق وتمكينها من الانضمام للحركة الاقتصادية الحيوية لإمارة دبي، مما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال."

وتساهم مذكرة التفاهم مع بنك دبي الإسلامي في دعم برنامج الشراكات العالمية عبر شبكة المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية والتي يبلغ عددها 31 مكتباً حول العالم. وتلعب الشبكة المتنامية للمكاتب دوراً حيوياً بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد القادم، وترسيخ مكانة دبي بين أفضل ثلاث مدن عالمية.

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