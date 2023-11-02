يعتبر أكبر بنك للشريعة الإسلامية في إندونيسيا وإيراداته في 2022 تخطت 1.2 مليار دولار أمريكي

لوتاه: حريصون على توفير كل الإمكانات التي تساعد الشركات والمؤسسات العالمية على تحقيق أهدافها من التوسع في سوق دبي

بنك الشريعة الإندونيسي كان قد افتتح فرعاً له في دبي، وساعدته غرف دبي في مسألة التراخيص والمعلومات

مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز النمو المتبادل من خلال تبادل المعرفة المالية والمعلومات الضرورية في مجالات القوة الرئيسية للطرفين، والمساهمة في تطوير البيئة المالية والمؤسسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة – وقعت غرف دبي خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى دبي للأعمال، مذكرة تفاهم مع بنك الشريعة الإندونيسي (BSI)، أكبر بنك للشريعة الإسلامية في إندونيسيا، لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تبادل المعلومات، ومساعدة البنك على التوسع والوصول لقاعدة واسعة من العملاء المصرفيين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك من خلال تبادل المعرفة المالية والمعلومات الضرورية في مجالات رئيسية، والمساهمة في تطوير البيئة المالية والمؤسسية، والارتقاء بهذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

تأسس بنك الشريعة الإندونيسي (BSI) عام 2021 نتيجةً للاندماج بين "بنك بي أر أي شريعة"، "وبنك شريعة منديري"، و"بنك بي إن أي شريعة". وقد وحد هذا الاندماج نقاط القوة الرئيسية للبنوك الإسلامية الثلاثة، مما أتاح توسيع نطاق الخدمات والانتشار ومستويات رأس المال التي يقدمها البنك الموحد. وفي عام 2022، تجاوزت إيرادات بنك (BSI) 1.2 مليار دولار أمريكي، وحقق أرباحاً تزيد عن 250 مليون دولار أمريكي. ويبلغ رأس مال البنك ما بين 15-17 مليار دولار أمريكي.

وكان بنك الشريعة الإندونيسي قد أعلن عن تأسيس مكتب له في إمارة دبي في إطار خطط توسعه بالأسواق العالمية، حيث ساعدته غرف دبي في مسألة الحصول على الترخيص اللازم في مركز دبي المالي العالمي.

وأكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إن التعاون مع أكبر بنك للشريعة الإسلامية في إندونيسيا يعكس الإلتزام التام بتوفير كل التسهيلات لجميع الشركات على اختلاف أنواعها للتوسع في دبي والاستفادة من المنظومة المتطورة لمزاولة الأعمال التي تتمتع بها الإمارة، لافتاً إلى حرص الغرف على توفير كل الإمكانات التي تساعد الشركات والمؤسسات العالمية على تحقيق أهدافها من التوسع في سوق دبي.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم ضمن مبادرة منصة صفقات الأعمال "The Deals Hub"، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي. وتعكس هذه المبادرة المبتكرة التزام غرف دبي بدفع عجلة التجارة والاستثمار العالميين بما يرسّخ مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدة لممارسة الأعمال.

يجمع منتدى دبي للأعمال، الذي ينعقد خلال الفترة 1-2 نوفمبر الحالي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه االله"، أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص عقد شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار.

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