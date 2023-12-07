وقعت على هامش منتدى "بايكدو" الذي استضافته الغرف

مذكرة التفاهم تشمل تبادل المعلومات والاستشارات وفرص التعاون الثنائي في مجالات سياسات الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والبعثات التجارية وزيارات الوفود والمشاركة في المعارض بما يخدم أهداف الطرفين

بلهول: ملتزمون في غرف دبي بدعم علاقاتنا التجارية المتبادلة ومستعدون دوماً لمساعدة الشركات الكورية على دخول سوق دبي والتوسع منها إلى باقي أنحاء العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة- وقعت غرف دبي اليوم مذكرة تفاهم مع الاتحاد الكوري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين مجتمعي الأعمال في دبي وكوريا الجنوبية، وتشجيع الشراكة والتعاون بين الشركات الكورية والإماراتية.

وتدعم مذكرة التفاهم، التي جرى توقيعها خلال منتدى "بايكدو" في دبي، تبادل المعلومات والاستشارات وفرص التعاون الثنائي في مجالات سياسات الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والبعثات التجارية وزيارات الوفود والمشاركة في المعارض بما يخدم أهداف الطرفين، ويرتقي بالعلاقات المشتركة بين مجتمعي الأعمال.

وبهذه المناسبة، قال سعادة فيصل جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "نعتبر كوريا الجنوبية شريكاً رئيسياً، وتمثل سوقاً ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لدبي. ونستطيع أن نرى الإمكانات الهائلة لتعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين في قطاعات عديدة منها الطاقة والصناعة المتقدمة، والتكنولوجيا والأمن الغذائي والرعاية الصحية. إننا في غرف دبي ملتزمون بدعم علاقاتنا التجارية المتبادلة ومستعدون دوماً لمساعدة الشركات الكورية على دخول سوق دبي والتوسع منها إلى باقي أنحاء العالم".

وبدوره قال سعادة كيم كي-مون، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكوري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية:" يعتبر الاتحاد الكوري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤسسة اقتصادية رائدة تمثل 7.71 مليون شركة صغيرة ومتوسطة في كوريا الجنوبية. وفي ضوء العلاقات الايجابية المتنامية بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا تنظيم منتدى "بايكدو"؛ المنتدى العالمي للشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة؛ بالتعاون مع غرف دبي، حيث أتطلع لتعزيز التعاون المشترك بين الشركات الكورية والإماراتية، وخلق فرص أعمال متنوعة".

في عام 2022، احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية كأكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية بين دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي. وبلغت تجارة دبي غير النفطية مع كوريا الجنوبية 16.9 مليار درهم في العام 2022، بنمو بلغت نسبته 17.9% مقارنة بالعام 2021. كما استطاعت دولة الإمارات أن تصبح من أبرز الشركاء الاقتصاديين لكوريا وأكبر وجهة في الشرق الأوسط للشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة.

وبلغ عدد شركات كوريا الجنوبية النشطة والمسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي حتى نهاية أكتوبر 2023 حوالي 258 شركة، منها 64 شركة جديدة انضمت لعضوية الغرفة خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي. ويمثل عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة نمواً بنسبة 42% مقارنةً بعددها خلال نفس الفترة من العام 2022 مما يعكس عمق الروابط الاستثمارية التي تجمع مجتمعي الأعمال، ومكانة دبي المتنامية كوجهة جاذبة للاستثمارات الكورية.

وسلط منتدى "بايكدو"، الذي استضافته غرف دبي، الضوء على بيئة الأعمال والاستثمار في دبي ودولة الإمارات. واطلع الحضور خلاله على استراتيجيات دخول السوق الإماراتية وقصص نجاحٍ لشركات كورية في دولة الإمارات. كما سلط المنتدى الضوء على قطاعات الزراعة الذكية والرعاية الصحية في كوريا الجنوبية، مع التركيز على مجالات معينة مثل الآلات الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية.

وينسجم منتدى "بايكدو" مع الأولوية الاستراتيجية لغرف دبي المتمثلة بجذب الشركات والاستثمارات من جميع أنحاء العالم إلى إمارة دبي. كما تلتزم الغرف بدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وترسيخ مكانة دبي بين أفضل ثلاثة مدن اقتصادية في العالم.

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