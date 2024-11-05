استقطب المنتدى أكثر من 100 مشاركاً وقدم رؤى معمقة حول التحول الرقمي ومبادرات الاستدامة واستراتيجيات التوسع في الأسواق الدولية والشركات العائلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة – نظّمت غرف دبي منتدى "أفضل ممارسات التميز" لإلهام وتمكين الشركات في دبي من تحقيق التميز في الأداء المؤسسي، حيث قدّم المنتدى رؤىً قيّمة حول استراتيجيات الأعمال المتطورة، ووفّر للمشاركين منصة استثنائية لتبادل الأفكار والتعرف على النماذج والتجارب الناجحة للشركات الفائزة بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال.

واستقطب المنتدى أكثر من 100 مشاركاً من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة متنوعة من القطاعات، وقدم رؤىً معمقة حول مجموعة واسعة من المجالات المهمة لتحقيق التميز بمجال الأعمال، بما فيها التحول الرقمي، ومبادرات الاستدامة، واستراتيجيات التوسع في الأسواق الدولية والشركات العائلية.

واستعرض خبير عالمي خلال المنتدى أحدث التوجهات والابتكارات في مجال تميز الأعمال وممارساتها المتبعة حول العالم. كما تضمن الحدث جلسة نقاش تفاعلية حول أفضل الممارسات مع الشركات الفائزة بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، وتم خلالها استعراض النماذج الناجحة والأطر التي طورتها هذه الشركات لتحقيق التميز المؤسسي ضمن فئات الجائزة الأربع.

وتكرّم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الشركات الأكثر تميزاً ضمن أربع فئات رئيسية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لغرف دبي، حيث يتم اختيار الفائزين تقديراً لالتزامهم الواضح بتعزيز التميز في مجتمع الأعمال وتحسين استراتيجيات الأعمال والعمليات ونتائج الأداء الشاملة.

يُشار إلى أن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال قد تم إطلاقها في العام 2005 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك لتكريم المؤسسات التي تدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.

وكان نموذج الجائزة قد خضع عام 2023 لإعادة هيكلة شاملة ليعكس احتياجات مجتمع الأعمال العالمي، وبما يتلاءم مع رؤية دبي وأجندتها الاقتصادية D33. وتستقبل الجائزة مشاركة جميع الشركات المحلية في دبي والشركات العالمية التي تقع مقراتها الإقليمية في الإمارة على اختلاف قطاعاتها ومجالات أعمالها.

ويشكّل اعتماد غرف دبي إطاراً عالمياً لتميز الأعمال في الجائزة عاملاً مشجعاً للشركات على التحسن المستمر من خلال عمليات التقييم. وينطوي النموذج الجديد للجائزة على بحث موسّع، ويعكس أحدث المنهجيات من خلال التركيز على العمليات والنتائج في المجالات الرئيسية كمقاييس ملموسة لنجاح الأعمال مثل القيادة، والاستراتيجية، وإدارة القوى العاملة، والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتحوّل الرقمي، بالإضافة إلى الأداء المالي.

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