دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت غرف دبي عن أسماء مجموعة أولى من المتحدثين الضيوف المتميزين المشاركين في منتدى دبي للأعمال، والذي من المقرر أن يقام في الفترة الممتدة ما بين 1 إلى 2 نوفمبر 2023 في مدينة جميرا.

يتضمن الحدث، الذي سيستمر ليومين، جلسات عامة رفيعة المستوى وكلمات رئيسة. وسوف تتاح للمشاركين فرصة الاستماع إلى شخصيات مؤثرة في القطاع العام وقادة من عالم الأعمال وخبراء ومستثمرين واقتصاديين، وكيفية استكشافهم الاتجاهات الناشئة التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في مجال الأعمال وتحديد معالم مستقبل التجارة العالمية.

وتضم قائمة أبرز الشخصيات المحلية التي تعتزم مشاركة رؤاها القيّمة كلاً من معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي؛ ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي؛ وسعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية؛ وسعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

ومن بين المتحدثين من القطاع الخاص شمسة الفلاسي، الرئيسة التنفيذية لـ"سيتي بنك"؛ ورونالدو مشحور، نائب رئيس شركة "أمازون" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وخديجة حق، كبيرة الاقتصاديين ورئيسة قسم الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني؛ والبروفيسور إيان جولدين، أستاذ العولمة والتنمية في جامعة أكسفورد؛ وجين بروكوب، نائبة الرئيس التنفيذية للشركات الصغيرة والمتوسطة في شركة "ماستركارد"؛ وديباك باجلا، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، إلى جانب العشرات من قادة الأعمال وخبراء القطاع والمبتكرين من جميع أنحاء العالم.

وفي معرض تعليقه، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "يضم البرنامج الرئيس وقائمة المتحدثين لهذا العام شخصيات نابضة بالحياة ومفكرين مبدعين سيشاركون قصصًا تحفيزية ورؤى مبتكرة، وينخرطون في محادثات مهمة تلهمنا التفكير بشكل مختلف، وتجمعنا سوياً، وتجعلنا أقوى مجتمع أعمال عالمي".

#بياناتحكومية

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لمحة عن غرف دبي:

تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها العالمية من خلال تمكين الشركات، وتقديم خدمات مضافة، وتنمية شبكات الأعمال المؤثرة. وفي عام 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إعادة هيكلة غرفة دبي، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.dubaichambers.com.