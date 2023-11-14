- نظمت 5 ورش مؤخراً لخلق بيئة عمل محفزة للنمو الاقتصادي

- لوتاه: نحرص على تنظيم الورش التوعوية القانونية بهدف تزويد شركات دبي بلمحة عامة عن قوانين وسياسات دولة الإمارات وكيفية تأثيرها على سير أعمالهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة – نظمت غرف دبي عدداً من الفعاليات التوعوية القانونية مؤخراً لتعريف مجتمع الأعمال بآخر التغييرات في القوانين المتعلقة ببيئة العمل في دبي. وشملت الفعاليات خمس ورش عمل حضورية وافتراضية، سلطت الضوء على قوانين دولة الإمارات والتعديلات على القوانين القائمة التي من شأنها أن تؤثر على الشركات وبيئة الأعمال.

وتعليقا على تنظيم ورشات العمل، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "نحرص على تنظيم الورش التوعوية القانونية بهدف تزويد شركات دبي بلمحة عامة عن قوانين وسياسات دولة الإمارات وكيفية تأثيرها على سير أعمالهم، بالإضافة إلى مساعدتهم على فهم متطلبات الامتثال لهذه القوانين لضمان نجاحهم وتعزيز قدرتهم التنافسية".

وأضاف سعادته قائلاً:"ولأن ضمان مصالح مجتمع الأعمال من أهم أولوياتنا، فإننا نسعى دائماً إلى اطلاعهم على التشريعات السارية والتعديلات القانونية. وتعتبر المعرفة القانونية والالتزام بتطبيق القانون أهم مفاتيح نجاح الأعمال وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ويتمثل دورنا في غرف دبي في توجيه ودعم شركات دبي وتأسيس بيئة أعمال داعمة في الإمارة".

وعقدت الندوة الأولى عبر الإنترنت بالتعاون مع شركة "كلايد آند كو"، وشهدت مشاركة 67 مشاركاً في نقاش حول قانون الشركات التجارية الإماراتي وقانون الشركات في مركز دبي المالي العالمي. وقدمت الجلسة شرحاً توضيحياً لقانون الشركات الإماراتي والتعديلات الأخيرة لقانون الشركات في مركز دبي المالي العالمي، مع مقارنة الأحكام الرئيسية بين القانونين.

وتناولت ورشة العمل الثانية التحديات المحيطة بمستقبل خصوصية البيانات وحمايتها، لا سيما في ضوء التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى ذات الصلة. وسلطت الورشة، التي أُقيمت بالتعاون مع شركة "كلداري محامون ومستشارون قانونيون"، الضوء على مشهد تطور

الذكاء الاصطناعي الحالي على مستوى العالم وآثاره على البيانات الشخصية للأفراد. وقدمت الورشة رؤية متطورة حول القضايا المعاصرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وانتهاكات البيانات.

وبالتعاون مع مكتب "حبيب الملا ومشاركوه"، نظمت الغرف ورشة العمل الثالثة لمناقشة أبرز قضايا العقود التجارية عند ممارسة الأعمال في دبي. واستعرضت الورشة الجوانب المهمة للعقود بحضور 46 مشاركاً، وناقشت دراسات حالة، وسلطت الضوء على الأحكام القانونية الرئيسية المستخدمة في العقود التجارية.

كما عقدت غرف دبي ندوة افتراضية باللغة العربية حول الشيكات المرتجعة لتسليط الضوء على التعديلات المضافة على أحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2022. وتناولت الندوة بالشراكة مع أكاديمية حبيب الملا، إلغاء تجريم الشيكات المرتجعة كأحد التعديلات الرئيسية على القانون، والتي تم إجراؤها لتعزيز ديناميكيات المعاملات التجارية وتنشيطها.

وتناولت ورشة العمل الخامسة الجوانب القانونية لإعادة هيكلة الشركات بالتعاون مع "شركة بي دبليو سي" في الشرق الأوسط، حيث ناقشت الورشة الجوانب الرئيسة لمتطلبات إعادة هيكلة الشركات والتحديات والفرص التي ينطوي عليها. كما سلطت الجلسة التي حضرها 65 مشاركاً الضوء على بعض المبادئ الأساسية لممارسة الأعمال في دولة الإمارات، وقدمت رؤى حول إطار الأعمال القانوني والتنظيمي في الدولة.

وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية ونمو الأعمال في دبي، تلتزم غرف دبي بتسريع نمو الأعمال في الإمارة، وضمان نجاح شركات دبي في الأسواق الخارجية، وتنمية الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالحها التجارية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال.

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