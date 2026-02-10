الجروان: إطلاق "بوابة خدمات غرف دبي "يعكس التزامنا التام بمواصلة تطوير خدماتنا لمواكبة مستجدات بيئة الأعمال المتغيرة بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية

تتميز البوابة بواجهة عصرية وسهلة الاستخدام تضمن تجربة رقمية مبسطة للمتعامل مما يتيح معالجة الطلبات بشكل أسرع وتوفير منظومة خدمية ذكية قائمة على البيانات

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أطلقت غرف دبي منصة رقمية متطورة تضم كافة خدماتها المقدمة لمجتمع الأعمال تحت اسم "بوابة خدمات غرف دبي" (DC Connect) ، وذلك بهدف تعزيز تجربة الأعضاء، وتسهيل وصولهم إلى خدمات الغرف من خلال واجهة تفاعلية موحدة بالاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام غرف دبي بتسريع التحول الذكي، والارتقاء بكفاءة خدماتها التي تستفيد منها أكثر من 292 ألف شركة نشطة مسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، حيث تساهم في دعم تنافسية القطاع الخاص للنمو والازدهار في بيئة الأعمال متكاملة تتمتع بها دبي.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: "يمثل إطلاق "بوابة خدمات غرف دبي" محطة نوعية في مسيرة التحول الذكي، مما يعكس التزامنا التام بمواصلة تطوير خدماتنا لمواكبة مستجدات بيئة الأعمال المتغيرة بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية، حيث صممت لتلبية مختلف متطلبات الأعضاء عبر تبني أحدث التقنيات الرقمية مع الحرص على توفير تجربة تعامل أكثر سرعة وسلاسة".

وتقدّم المنصّة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة من ضمنها خدمة العضوية في غرفة تجارة دبي، وخدمة المعلومات، وخدمات دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وخدمة الوساطة، وخدمة التصديق، وخدمة شهادة المنشأ، والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.

وتتميز المنصة بواجهة عصرية وسهلة الاستخدام تضمن تجربة رقمية أكثر وضوحاً وجاذبية إضافة إلى تجربة مبسطة ومباشرة للمتعامل، مما يتيح معالجة الطلبات بشكل أسرع ويوفر منظومة خدمية ذكية قائمة على البيانات. كما تتضمن لوحات تفاعلية تعرض تحليلات وإحصاءات معمقة لدعم عملية اتخاذ القرار، ومركز إشعارات فورية يضمن اطلاع المستخدمين على جميع المعاملات، ولوحة رئيسية متحركة تُبرز آخر المستجدات والفعاليات القادمة لتعزيز تفاعل الأعضاء، مما يتيح تقديم الخدمات بشكل أكثر سلاسة وكفاءة، وبالتالي تعزيز قدرة مجتمع أعمال دبي على الإنجاز والتطور.

يمكن الوصول لبوابة خدمات غرف دبي عبر الضغط على الرابط التالي: https://connect.dubaichamber.com

تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

يرجى زيارة موقعنا الالكتروني www.dubaichambers.com

