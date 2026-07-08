الجروان: نحرص على تعزيز المقومات الداعمة لنمو مجتمع الأعمال وتحفيز نمو وتوسع الشركات العاملة في دبي محلياً وعالمياً

القرقاوي : تقدم المنصة خدمات نوعية تسهم في تبسيط العمليات التشغيلية عبر ربط الشركات ورواد الأعمال بشبكة من الشركاء مزوّدي الخدمات الموثوقين

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أطلقت غرف دبي "منصة تمكين الشركات" بهدف تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي، حيث تشكل بوابة رقمية موحدة تتيح حزماً متكاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يساهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي.

وبالتعاون مع 7 شركاء معتمدين، تتيح المنصة وصولاً سلساً إلى مجموعة متكاملة من الخدمات المؤسسية تشمل نحو 65 خدمة حالياً؛ موزعة على 4 فئات رئيسية تشمل كلاً من الخدمات المالية، والخدمات التكنولوجية، وخدمات التسويق ودعم النمو، بالإضافة إلى خدمات اختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: "نحرص على تعزيز المقومات الداعمة لنمو مجتمع الأعمال وتحفيز توسّع الشركات العاملة في دبي محلياً وعالمياً. ونلتزم بمواصلة الارتقاء بالمنظومة الاستثمارية المتكاملة، بما يعزّز بيئة أعمال تنافسية ومستدامة تمكّن رجال الأعمال والمستثمرين من تحقيق النمو والازدهار والمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية الاقتصادية".

من جانبه قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي:" تأتي منصة تمكين الشركات في إطار الجهود المبذولة لدعم الشركات العاملة في كافة القطاعات لا سيما قطاع الاقتصاد الرقمي، حيث تقدم خدمات نوعية تسهم في تبسيط العمليات التشغيلية عبر ربط الشركات ورواد الأعمال بشبكة من الشركاء مزوّدي الخدمات الموثوقين، في خطوة مبتكرة لتوفير بيئة محفزة للنمو تمكّن الشركات من العمل بمرونة وفعالية أكبر".

وتقدّم "منصة تمكين الشركات" تجربة سلسة ومتكاملة تركز على احتياجات المستخدم، مما يساعد الشركات على الوصول بسهولة إلى شبكة مترابطة من الجهات والمؤسسات والشركاء والتي تشمل حالياً كلاً من شركة "زن داتا سايبر سيكوريتي"، وشركة "فاست فينتشرز" و "مامو" و "أوكتا" و "" و"فولت" و"بيمو" و "إس جي إس جلف ليمتد".

ومن خلال توحيد الخدمات المؤسسية ضمن بوابة واحدة، تساهم المنصة في توفير الوقت والجهد، وتمكين الشركات من التركيز على أنشطتها الأساسية وتعزيز نموها الاستراتيجي.

يمكن الوصول إلى "منصة تمكين الشركات" عبر الرابط التالي:

https://www.dubaichambers.com/en/business-in-dubai

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