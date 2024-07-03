الجروان : نحرص على مواصلة تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص من خلال تطوير مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للشركات العاملة في دبي

: نحرص على مواصلة تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص من خلال تطوير مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للشركات العاملة في دبي أبو ياغي: يشكل التعاون مع شركاء موثوقون وفعالون في مجال الخدمات اللوجستية جانباً حاسماً للأعمال في مختلف القطاعات. وفيما تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها بصفتها مركزاً عالمياً للأعمال، يسرنا التعاون مع غرف دبي لدعم أعضاء غرفة تجارة دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: ARMX) والمزود الرائد عالمياً في خدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، ودعم الشركات في نشاطاتها المهنية وعملياتها التشغيلية.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر أرامكس باقات خاصة للشركات المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، بما يساهم في تلبية كافة متطلبات الشركات من حلول النقل والخدمات اللوجستية، مع إتاحة مجموعة من الخدمات النوعية عبر مكاتب ومراكز أرامكس.

وقال خالد الجروان، نائب رئيس العمليات التشغيلية ونائب الرئيس للخدمات الرقمية والتجارية في غرف دبي: "نحرص على مواصلة تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص من خلال تطوير مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للشركات العاملة في دبي، وذلك بالتعاون الوثيق مع كافة الشركاء من القطاعين العام والخاص. ونركز على استدامة التميز في العمل المؤسسي وخدمة العملاء باعتبارها ضمن أولوياتنا الاستراتيجية، وذلك للمساهمة بفعالية بتطوير بيئة ممارسة الأعمال، والارتقاء بجاذبيتها".

وحول هذا الموضوع، قال طارق أبو ياغي، المدير العام لشركة أرامكس: "يشكل التعاون مع شركاء موثوقون وفعالون في مجال الخدمات اللوجستية جانباً حاسماً للأعمال في مختلف القطاعات. وفيما تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها بصفتها مركزاً عالمياً للأعمال، يسرنا التعاون مع غرف دبي لدعم أعضاء غرفة تجارة دبي. وبالاستفادة من خبرة أرامكس التي تزيد على أربعة عقود، ونهجنا القائم على البيانات والمتمحور حول العملاء، سنضمن توفير حلول لوجستية مخصصة تلبي الاحتياجات الفريدة لمختلف الأعمال. ويتماشى هذا التعاون مع جهودنا لدعم بيئة الأعمال النابضة بالحياة في دولة الإمارات ومساعدة الأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للنمو من خلال خدمات لوجستية موثوقة ومبتكرة وفعالة".

وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في دبي، تلعب غرف دبي دوراً هاماً في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة. وتحرص الغرف على تسريع نمو الأعمال التجارية ودعم مصالح مجتمع الأعمال الحيوي في دبي وتسهيل تواصله مع الجهات الحكومية.

وتدعم غرف دبي أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة وتعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن على مستوى العالم، حيث تلتزم بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين البيئة المحفزة للأعمال في دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي، بالإضافة إلى قيادة توسع أعضاء غرف دبي في الأسواق الخارجية، إلى جانب تنمية الاقتصاد الرقمي لدبي وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية واستدامة التميز في العمل المؤسسي وخدمة العملاء.

نبذة عن أرامكس:

حققت أرامكس منذ تأسيسها في العام 1982 نموًا سريعًا؛ لتصبح اليوم علامة تجارية رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها العالمية المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات والأفراد حول العالم. تتخذ أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي (منذ العام 2005)، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسًا لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

تمتد عملياتنا اليوم في أكثر من 600 مدينة فيما يزيد على الـ 70 دولة في جميع أنحاء العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف خبير متخصص في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس ("خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس").

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة أساسًا في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيدًا أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. لذا نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تركز على تحقيق الأهداف نفسها، بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية، وبما يضمن إحداث تأثير إيجابي على المدى البعيد والمساهمة في تطوير وتنمية المجتمعات.

#بياناتحكومية

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