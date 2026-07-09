خالد الجروان: توسيع خيارات التمويل بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المالية يأتي في إطار التزامنا بتوفير المزيد من الأدوات المالية المبتكرة والمتنوعة التي تلبي المتطلبات المتغيرة للشركات

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع "ويو بنك" بهدف تزويد الشركات العاملة في الإمارة بحلول مصرفية بديلة وأدوات متطورة للتمويل المؤسسي وحلول الدفع، وتعزيز تبنّي مجتمع الأعمال في الإمارة لوسائل الدفع الرقمية بما يساهم في دعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية.

وبموجب هذه المذكرة ستستفيد الشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، من تجربة رقمية سلسة ومرنة بما يتعلّق بفتح الحسابات عبر "ويو بنك"، والحصول على حلول تمويلية متطورة تساعد الشركات على إدارة تدفقاتها النقدية، والاستثمار في خطط التوسّع، والمضي قدماً في أعمالها بثقة وثبات.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: "نحرص على تعزيز مقومات بيئة الأعمال المحفزة لنمو الشركات في دبي. ويأتي توسيع خيارات التمويل بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المالية في إطار التزامنا بتوفير المزيد من الأدوات المالية المبتكرة والمتنوعة التي تلبي المتطلبات المتغيرة لمجتمع الأعمال، وتمكّن الشركات من الوصول إلى خدمات مصرفية وتمويلية أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويدعم ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال".

ومن جهته، قال براتيك فاهي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في "ويو بنك": "أسّسنا "ويو للأعمال" لنجعل الخدمات المصرفية أبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذه الشراكة تمتد هذه البساطة إلى أعضاء غرف دبي. من فتح الحساب إلى التمويل، هدفنا إزالة العقبات التي تُبطئ الشركات، ليتمكنوا من التركيز على ما يهم: النمو."

وتدعم غرف دبي مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033 وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً؛ حيث تلتزم بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين البيئة المحفزة للأعمال في دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي، بالإضافة إلى قيادة توسع أعضاء غرف دبي في الأسواق الخارجية، إلى جانب تنمية الاقتصاد الرقمي لدبي.

تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

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