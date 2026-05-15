دبي، الإمارات العربية المتحدة – عقدت غرف دبي اجتماعاً مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية – جيانغسو، وذلك بهدف مناقشة سبل تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والصين.

وبحضور سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ووانغ شانهوا، رئيس مجلس إدارة المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية – جيانغسو، ورئيس غرفة التجارة الدولية الصينية – جيانغسو، بحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية ذات الإمكانات العالية لدفع الشراكات التجارية والاستثمارية.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "نحرص على ترسيخ علاقات التعاون الاقتصادي مع المدن والمقاطعات الصينية، لا سيما جيانغسو، بما يخدم المصالح المشتركة لمجتمعات الأعمال، من خلال تعزيز التواصل بين الشركات، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وفتح آفاق أوسع أمام الشراكات النوعية التي تدعم نمو التبادل التجاري وترفع تنافسية القطاع الخاص في دبي والصين".

ويأتي تنظيم اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي تنظمها الغرف مع مختلف الجهات الصينية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري الثنائي بين الجانبين. وتعد مقاطعة جيانغسو ثاني أكبر مقاطعة في الصين من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

وباعتبارها محركاً للتنمية الاقتصادية في دبي، تلتزم غرف دبي بتمكين الشركات وتعزيز نموها في الإمارة، وتدعم الشركات العاملة فيها للتوسع بنجاح في الأسواق الخارجية، فضلاً عن دورها المحوري في دعم نمو الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، والترويج لدبي كمركز عالمي رائد للأعمال.

