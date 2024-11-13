استقبلت غرفة عجمان وفداً من غرفة أم القيوين بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المُطبقة في مجال الموارد البشرية وأدوات التحفيز لدعم بيئة العمل الإيجابية وسعادة الموظفين، وذلك في مركز ثرا لريادة الأعمال.

استقبل الوفد، كلثم المزروعي رئيس قسم الخدمات الإدارية وريم الحمراني رئيس قسم الموارد البشرية والتطوير في غرفة عجمان، وضم وفد غرفة أم القيوين منى محمد مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي، وهنا عبيد مدير إدارة الخدمات المساندة، وسالم راشد العليلي مدير إدارة تقنية المعلومات وعدد من موظفي غرفة أم القيوين.

وقدمت غرفة عجمان عرضاً مفصلاً حول أفضل الممارسات في بيئة العمل الداخلية وسياسات وإجراءات الموارد البشرية ونظام تقييم الأداء ومنهجيات التدريب المتبعة لتعزيز خبرات وقدرات الموظفين على مواكبة التطورات التي تشهدها خدمات ومبادرات الغرفة، إلى جانب جهود إدارة الموارد البشرية بتعزيز التواصل المستمر مع الموظفين عبر اللقاءات المباشرة وورش العمل المتخصصة.

وتم شرح نبذة حلو برنامج "فكرتي" والهادف إلى تشجيع الموظفين على تقديم المقترحات والأفكار المبتكرة لتحقيق رؤية وأهداف غرفة عجمان وتطوير قائمة الخدمات وتعزيز تأثيرها في تنمية اقتصاد الإمارة وجذب الاستثمارات، إلى جانب "صندوق عون" كأحد المبادرات المستدامة الموجهة للموظفين والمعنية بتوفير قروض شخصية لموظفي الغرفة بنظام القرض الحسن.

وأكدت كلثم المزروعي أن غرفة عجمان تعتمد خطة سنوية لتطبيق أفضل الممارسات والمبادرات الإيجابية الداعمة لتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمل تصب في دعم مستويات الأداء وتحقيق الريادة والتميز الوظيفي.

وأشاد ممثلو غرفة أم القيوين بالممارسات الريادية لغرفة عجمان في مجال التحفيز والموارد البشرية، مؤكدين على أهمية تبادل هذه الخبرات لضمان تحقيق التقدم المؤسسي وتعزيز بيئة العمل الجاذبة.

واستعرض الجانبان الاستراتيجيات الفعّالة التي تساهم في تطوير مهارات الموظفين ورفع مستويات الأداء، كما تم تبادل الأفكار حول تطبيق أحدث الأنظمة لدعم الموظفين وتوفير بيئة عمل مشجعة.

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