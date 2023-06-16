استقبلت غرفة تجارة وصناعة عجمان، وفداً من دائرة الميناء والجمارك ـ حكومة عجمان، بهدف تعزيز التعاون المشترك لتسهيل رحلة المتعامل وتوفير خدمات استباقية مبتكرة تدعم سهولة ممارسة الاعمال وتوفر بيئة جاذبة تعزز قدرات الإمارة لزيادة حجم التجارة البينية.

حضر اللقاء في مقر غرفة عجمان، عبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء وعدداً من موظفي غرفة عجمان، كما حضر من جانب دائرة الميناء والجمارك محمد عبدالرحمن العوضي مدير إدارة الجمارك ومنى حسن الأميري رئيس قسم علاقات المتعاملين والشركاء و سالم الكعبي رئيس قسم القيمة والتعرفة والمنشأ.

تناول اللقاء آليات التعاون لتحسين الخدمات وتعزيز كفاءتها، وضرورة المشاركة في الفعاليات والمعارض التي ينظمها ويشارك فيها كلاً من غرفة عجمان ودائرة الميناء والجمارك، واعتماد فريق عمل مشترك لوضع خطة زيارات ميدانية لمصانع الإمارة للتعريف بالخدمات الخاصة بعمليات ميناء عجمان والخدمات اللوجستية المتوفرة.

من جانبه أوضح عبدالله عبدالمحسن النعيمي، أن غرفة عجمان تسعى بشكل مستدام إلى توفير المناخ الداعم لزيادة نمو حجم الصادرات من المنتجات المحلية وخاصة في ظل تميز الإمارة بقطاع صناعي واعد شمل على أكثر من 1300 مصنعا خلال العام 2022 بحيث يساهم هذا القطاع الحيوي بما يقارب 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأكد أن غرفة عجمان تسعى إلى توفير خدمات استباقية ابتكارية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة معتمدة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين جودة الخدمات المقدمة وبما يواكب تطلعات أصحاب الشركات والمصانع.

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