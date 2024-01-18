استقبلت غرفة تجارة وصناعة عجمان وفداً من المستشفى السعودي الألماني في عجمان، بهدف تعزيز التعاون المشترك وبحث سبل تنفيذ برامج ومبادرات توعوية وصحية لتحسين جودة الحياة، وفرص طرح باقات خدمات صحية لخدمة أصحاب الاعمال ومنشآت القطاع الخاص.

استقبل الوفد محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان، وترأس وفد مستشفى السعودي الألماني الدكتور رامي صبري أبو الخير القائم بأعمال المدير التنفيذي، وحضر اللقاء من جانب غرفة عجمان جميلة كاجور مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء وعبدالله عبدالمحسن النعيمي رئيس قسم الشراكات والعلاقات الخارجية وسلطان المطروشي رئيس قسم جودة حياة الأعضاء، ومن جانب المستشفى طارق صلاح مدير العلاقات العامة ونسمة مجدي مسؤولة قسم التسويق.

رحب محمد الجناحي بالوفد، وأشاد بالمقومات الاستثنائية للقطاعين الصحي والتعليمي في إمارة عجمان، موضحاً ان عجمان بمتابعة ودعم مباشر من القيادة الرشيدة تحظى بمجموعة من المؤسسات الطبية ذات السمعة العالمية مع وجود نُخبة من الجامعات الرائدة والمتخصصة في مجالات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض وغيرها من التخصصات الطبية.

وأشار أن التطور الكبير للقطاع الصحي في إمارة عجمان واحتوائها للكوادر الطبية عالية المستوى جعلها في مقدمة المدن الجاذبة للسياحة العلاجية ووجهة استثمارية تنافسية جاذبة للمنشآت الطبية والتعليمية.

ناقش اللقاء فرص التعاون المشترك والتنسيق لإطلاق مجموعة من الفعاليات والمبادرات التوعوية والصحية الموجهة لأعضاء غرفة عجمان ومنشآت القطاع الخاص وأفراد المجتمع ككل، وفرص طرح باقات صحية ذات قيمة مضافة لمنشآت القطاع الخاص.

هذا وقدم الدكتور رامي صبري نبذة حول خطط التوسع المستقبلية لمجموعة السعودي الألماني الصحية في إمارة عجمان، كما تم استعراض مجموعة من البرامج والمبادرات المجتمعية التي نفذتها مستشفى السعودي الألماني في عجمان.

وفي ختام اللقاء قدم محمد علي الجناحي درع غرفة عجمان إلى الدكتور رامي صبري، وأكد على ضرورة التنسيق بين الغرفة والمستشفى لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة تدعم التعاون المستمر وتحقيق أهداف الطرفين بما يخدم المجتمع.

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