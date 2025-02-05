استقبلت غرفة عجمان ومجلس سيدات اعمال عجمان وفداً من جمهورية مصر العربية لبحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ومناقشة سبل دعم وتمكين رائدات الأعمال من البلدين وفرص تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في المشاريع الناشئة، وفتح آفاق جديدة لتنمية التعاون والشراكات بين أصحاب الأعمال في البلدين.

استقبل الوفد الدكتورة آمنه خليفة آل علي ـ عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ـ رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، والمهندسة عائشة خلفان النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان وعضوات مجلس الإدارة، وترأس الوفد المصري الدكتورة سولاف حسين درويش ـ وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان المصري، وذلك في مقر مجلس سيدات اعمال عجمان وعدداً من المسؤولين، كما حضر اللقاء حصة عبيد الطنيجي ـ أمين سر جمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة في دولة الإمارات.

في مستهل اللقاء رحبت الدكتورة آمنه خليفة بالوفد وأشادت بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين على المستويين القيادي والشعبي، وأكدت على أهمية اللقاء في ظل زخم الفرص والإمكانات التي تسهم في تعزيز وتطور مجالات التعاون المشتركة، وفتح قنوات مستدامة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية والاستثمارية.

وخلال اللقاء قدمت غرفة عجمان عرضاً شاملاً حول ممكنات وفرص الاستثمار في إمارة عجمان، حيث اشتمل العرض على مميزات الموقع الجغرافي للإمارة وتوسطه بين إمارات الدولة والحوافز والسياسات الجاذبة للاستثمار وتبوأ عجمان مراكز عالمية متقدمة في سهولة ممارسة الاعمال، وتناول العرض أبز القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وعلى رأسها القطاع الصناعي والذي يساهم بنسبة 18.8% من اجمالي الناتج المحلي للإمارة، وتم التعريف بالمزايا النوعية التي توفرها المناطق الحرة في عجمان، كما اطلع الوفد على فرص الاستثمار في قطاعات " العقارات، البناء والتشييد، التعليم، السياحة، الصحة، التجارة وغيرها من القطاعات".

وقدم مجلس سيدات أعمال عجمان، نبذة حول رؤية ورسالة المجلس الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الاقتصادية للمرأة ودعم مبادراتها لخوص مجالات العمل الحر وتنفيذ البرامج والمشاريع الموجهة لتنمية اقتصاد المرأة وتوفير التدريب والتأهيل المناسب لتنمية اعمالها وتطوير مشاريعها والتمسك بثقافة وقيم المجتمع، واطلع الوفد على رخصة بدايات ودورها في تشجيع المرأة على بدء الأنشطة الاقتصادية، وجهود مجلس سيدات اعمال في تنظيم فعاليات نوعية لدعم وتمكين المرأة، إلى جانب المبادرات الفعالة ومنها "ريوقي، رفوف، ازرع واحصد، سيارتي، المنصة الرياضية، عيادة الاعمال، زام، ناشئ".

من جانبها وجهت الدكتورة سولاف درويش، الشكر على حسن الاستقبال وأشادت بمستوى خدمات ومبادرات مجلس سيدات أعمال عجمان، وأثنت على التحولات الاستثنائية الكبيرة التي تشهدها مشاريع صاحبات الاعمال في دولة الإمارات بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وما يترتب على ذلك من فتح آفاق للتعاون المستدام بين صاحبات الأعمال.

هذا وأوصى اللقاء بضرورة فتح قناة تواصل مستدامة بين الطرفين بهدف تنظيم معارض وملتقيات مشتركة، وتبادل أجندة الفعاليات لكلٍ من الطرفين، والتنسيق لزيارة وفد من مجلس سيدات أعمال عجمان إلى جمهورية مصر العربية، إلى جانب ضرورة طرح برامج تدريبية مشتركة بهدف تأهيل وتمكين صاحبات الأعمال من البلدين.

وفي ختام اللقاء تبادلت الدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، مع الدكتورة سولاف حسين درويش ـ وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان المصري، وحصة عبيد الطنيجي ـ أمين سر جمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة في دولة الإمارات، الدروع والهدايا التذكارية.

-انتهى-

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