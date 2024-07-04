استقبل سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، سعادة عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس ادارة جمعية المدققين الداخليين بدولة الامارات العربية المتحدة، لتعزيز التعاون المشترك بين الغرفة والجمعية وبحث فرص تقديم خدمات ومبادرات نوعية في مجال التدقيق والحوكمة لمنشآت القطاع الخاص من أعضاء غرفة عجمان.

حضر اللقاء سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان وعبدالله عمر المرزوقي مدير مكتب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، ومن جانب الجمعية علي محمد المويجعي عضو مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مقر الغرفة.

وفي مستهل اللقاء رحب سعادة عبدالله المويجعي بالحضور، وأكد على أهمية التدقيق الداخلي لضمان نمو واستدامة الاعمال والمشاريع سواء على مستوى الجهات الحكومية او منشآت القطاع الخاص، مشيدا بالدور الريادي لجمعية المدققين الداخليين كمرجع مستدام يهدف إلى تنمية الوعي بهذا المجال الحيوي، عبر تأهيل نخبة من الكوادر المواطنة وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة واستقطاب خبراء ومختصين في مجال التدقيق الداخلي والحوكمة.

وأوضح أن غرفة عجمان تسعى بشكل دائم إلى تطبيق أفضل ممارسات ومنهجيات التدقيق الداخلي واتباع أفضل الممارسات بما يتوافق مع المعايير الدولية لتحصل الغرفة مؤخراً على شهادة تقييم جودة من جمعية المدققين الداخليين بدولة الامارات، كما تسعى الغرفة إلى توعية أعضائها من منشآت القطاع الخاص بأهمية تطبيق ممارسات التدقيق الداخلي لضمان الاستدامة ونمو الاعمال.

من جانبه قدم سعادة عبدالقادر عبيد علي، نبذة حول الجمعية وما توفره من خدمات موجهة للجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً على جهود الجمعية لتأهيل كوكبة من المدققين الإماراتيين، والاهتمام بطرح مبادرات نوعية وتنظيم دورات تدريبية ندوات وورش متخصصة.

وأشار إلى دور الجمعية في تنمية خبرات ومعارف الجهات الحكومية والخاصة في التدقيق والحوكمة والمساهمة في تعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية ودعم اتخاذ القرار وبناء الخطط قصيرة وطويلة الأمد وتقليل المخاطر المالية والتشغيلية للمؤسسات.

وأوصى اللقاء بضرورة فتح قناة للتعاون المشترك بين غرفة عجمان وجمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات العربية المتحدة لخدمة أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص وإطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز القدرات المهنية وتطوير الكوادر البشرية في مجالات التدقيق والحوكمة وتنظيم الدورات التدريبية وتقديم الاستشارات الفنية وتصميم الأنظمة المبتكرة لضمان رفع كفاءة العمليات الداخلية وتعزيز الشفافية والمصداقية في القطاع الخاص، ليعكس هذا التعاون التزام الطرفين بتحقيق أعلى معايير الجودة والمهنية دعماً للتنمية الاقتصادية والجاذبية الاستثمارية في إمارة عجمان.

وفي ختام اللقاء قدم سعادة عبدالله المويجعي، درع الغرفة إلى سعادة عبدالقادر عبيد علي، وأكد الحضور على ضرورة تشكيل فريق عمل من كل من الغرفة والجمعية لمتابعة سبل تنشيط التعاون المشترك.

#بياناتحكومية

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