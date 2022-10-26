استقبل سعادة مروان حسين الشعالي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، سعادة ميغان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، لبحث سبل التعاون وتوطيد العلاقات التجارية الثنائية واستعراض الفرص الاستثمارية في مجالات الصناعة ومشاريع التقنية والتكنولوجيا والتعليم العالي، وتنمية الشراكة بين أصحاب الاعمال والمستثمرين من البلدين.

حضر اللقاء سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في غرفة عجمان، ولورا ترافيس نائب رئيس العلاقات العام بالقنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية.

في بداية اللقاء رحب سعادة مروان الشعالي بالحضور، وأثنى على العلاقات الراسخة والقوية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أهمية اللقاء ودوره في بحث آفاق التعاون بين غرفة عجمان والقنصلية الأمريكية.

وأكد أن غرفة عجمان ترحب بالمستثمرين ورجال الاعمال من الولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على كافة الفرص المتاحة في إمارة عجمان في مجالات الذكاء الاصطناعي ومشاريع التقنية والتكنولوجيا والصناعة والتجارة والعقارات والسياحة والتعليم والصحة والابتكار واقتصاد المعرفة وغيرها من القطاعات، مشيراً إلى حرص الغرفة بتقديم كافة التسهيلات الداعمة لزيادة الاستثمارات في عجمان.

من جانبها أشادت سعادة ميغان جريجونيس، بما تمتلكه عجمان من مقومات اقتصادية رائدة في كافة المجالات، وأكدت أن التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة الامريكية ودولة الإمارات يشهد مرحلة قوية من النمو والازدهار وزيادة في حجم التجارة البينية.

واستعرض اللقاء فرص التعاون المشترك في قطاع التعليم العالي وتعزيز الاستفادة من الإمكانيات التعليمية الرائدة لدى الطرفين، من خلال فتح قنوات للشراكة بين

الجامعات في إمارة عجمان والجامعات الأمريكية وفرص تكثيف البعثات على مستوى الطلبة والهيئات التدريسية.

واطلع وفد القنصلية الأمريكية على نبذة حول معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب ودوره كنافذة لفتح آفاق التعاون بين الجامعات ومؤسسات التعليم في البلدين، لاسيما وأن المعرض يحظى بحضور دولي متميز يعكس المكانة الهامة لقطاع التعليم في إمارة عجمان ومدى نموه على مدار السنوات الاخيرة.

هذا وأوصى الحضور بضرورة تكثيف اللقاءات المشتركة والمتخصصة بين أصحاب الاعمال والمستمرين من البلدين لبحث الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات.

وشهد ختام اللقاء تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين سعادة مروان حسين الشعالي، وسعادة ميغان جريجونيس.

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