بحث سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، مع سعادة المهندس يوسف أحمد آل علي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، سبل التعاون المشترك وفرص إطلاق مبادرات نوعية تنعكس ايجاباً على خفض التكاليف التشغيلية لاستهلاك الطاقة للمنشآت الصناعية العاملة في الإمارة.

حضر اللقاء المشترك في مقر الاتحاد للماء والكهرباء بعجمان، سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء وناصر الظفري مستشار مكتب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وعدد من ممثلي كبرى المنشآت الصناعية العاملة في الإمارة.

وفي مستهل اللقاء أكد سعادة عبدالله المويجعي على الدور الريادي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء في توفير خدمات ذات جودة عالية، موضحاً أن التكاليف التشغيلية الخاصة باستهلاك الطاقة تمثل حجر الأساس لخطط التوسع وزيادة الإنتاج للمنشآت الصناعية واستدامتها.

وأفاد أن حكومة عجمان بتوجيهات ومتابعة مباشرة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حريصة على تشجيع المنشآت الصناعية على استخدام الطاقة الشمسية وتنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية بناءً على مرسوم القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2022، الأمر الذي يدعم جهود غرفة عجمان الاستباقية ودورها الريادي في توعية أعضائها من منشآت القطاع الخاص لتبني حلول مستدامة لاستخدامات الطاقة النظيفة والبديلة وتحقيق معايير ومتطلبات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر بغرض تخفيض التكاليف التشغيلية وتحقيق التنافسية مقارنة مع بعض إمارات الدولة والدول المجاورة.

وكشف سعادة عبدالله المويجعي، أن الغرفة قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال وساهمت بشكل مباشر في اعتماد حكومة عجمان متمثلة في المجلس التنفيذي لمبادرة تشجيع المنشآت الصناعية على استخدام الطاقة الشمسية، لاسيما وأن غرفة عجمان تضم تحت مظلتها 1415 منشأة صناعية خلال العام 2023 وبنسبة نمو تبلغ 7% مقارنة بالعام 2022.

من جانبه أوضح سعادة يوسف آل علي، ان شركة الاتحاد للمياه والكهرباء حريصة على طرح حلول داعمة ومشجعة للقطاع الصناعي، كما أشاد بجهود غرفة عجمان في قيادة التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المزودة للخدمات مع المنشآت الخاصة ودورها الرئيسي في طرح مبادرات مبتكرة تدعم اهداف وتوجهات الدولة ونمو القطاع الاقتصادي بشكل عام.

ناقش اللقاء سبل التعاون المشترك وفرص طرح مبادرات نوعية تنعكس ايجاباً على التكاليف التشغيلية للمنشآت الصناعية العاملة في إمارة عجمان بما يدعم أهداف وتوجهات كلاً من غرفة عجمان وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء، كما ناقش الحضور أبرز التحديات التي تواجه اعتماد تقنيات الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي وفرص تذليل تلك التحديات، وسبل تبني القطاع الخاص للمبادرات والممارسات المستدامة بما يدعم نتائج وتوصيات مؤتمر الأطراف كوب 28.

هذا ووجه سعادة عبدالله المويجعي بضرورة عمل قوائم للمنشآت الصناعية في عجمان مع تسليط الضوء على متوسط معدل الاستهلاك للطاقة بحسب كل مصنع وذلك لبحث فرص اطلاق مبادرات داعمة وموجهة لاستدامة المصانع وزيادة الإنتاج لاسيما المنشآت المرتبطة بقطاع الأمن الغذائي والصحي.

في ختام اللقاء تبادل سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي مع سعادة المهندس يوسف أحمد آل علي، الدروع والهدايا التذكارية.

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