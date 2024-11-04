بحثت غرفة عجمان مع غرفة التجارة العامة لهونج كونج، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك، وتنمية حجم التجارة البينية بين عجمان وهونج كونج، وفرص الشراكات المتاحة ومجالات الاستثمار في قطاعات رئيسية ومنها "الصناعات المتقدمة، التكنولوجيا، الخدمات اللوجستية، الطاقة، التعليم، الصحة، العقارات، والتجارة الالكترونية، الذكاء الاصطناعي والابتكار وغيرها من القطاعات".

جاء ذلك خلال لقاء مشترك عُقد في مقر غرفة هونج كونج، وحضر اللقاء سعادة محمود عثمان أبو الشوارب عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وصوفيا تشوي من قنصلية الدولة لدى هونج كونج، ومن جانب غرفة هونج كونج باتريك يونج، الرئيس التنفيذي، ومالكولم أينسوورث، مدير العلاقات العامة والبرامج، ويولان بي إتش جافيت، نائب رئيس لجنة آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط في غرفة هونج كونج.

وخلال اللقاء استعرضت غرفة عجمان المقومات الاقتصادية لإمارة عجمان والبنية التحتية المتطورة والداعمة لتسهيل ممارسة الأعمال وتحفيز جذب الاستثمارات المباشرة لاسيما في ظل تنوع فرص الاستثمار المتاحة.

وأكد سعادة محمود أبو الشوارب، على أهمية اللقاء وتسليط الضوء على فرص التعاون بين غرفتي عجمان وهونج كونج، موضحاً أن غرفة عجمان تستهدف من الزيارة رصد أفضل الممارسات التي تنتهجها غرفة هونج كونج وخاصة في مجالات استشراف المستقبل كالذكاء الاصطناعي والابتكار ومجالات التكنولوجيا والخدمات الاستباقية.

وقدم نبذة حول خدمات غرفة عجمان وأبرز الفعاليات والمعارض التي تنظمها الغرفة وفرص مشاركة غرفة هونج كونج في هذه الفعاليات، مؤكداً أن غرفة عجمان تحرص على توسيع دائرة شراكاتها الخارجية وتهتم باستقطاب شركات ومستثمرين من هونج كونج.

من جانبه أعرب باتريك يونج، الرئيس التنفيذي، عن اهتمام غرفة هونج كونج بتعزيز العلاقات المشتركة مع غرفة عجمان، وأكد على دور الإمارات كسوق استراتيجي عالمي وأهمية إمارة عجمان كموقع جغرافي متوسط، وقدم نبذة حول خدمات غرفة هونج كونج وأبرز الفعاليات التي تنظمها الغرفة على مدار العام.

وأوصى اللقاء بضرورة تبادل الزيارات والبعثات التجارية والتنسيق المستمر لتبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم الملتقيات الثنائية بين المسؤولين وأصحاب الاعمال من البلدين لضمان فتح قنوات تعاون مباشرة تدعم نمو حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، كما تم بحث إمكانية تنظيم فعاليات ومعارض مشتركة للترويج عن الفرص الاستثمارية وتعزيز الروابط بين رجال الأعمال من الجانبين.

جدير بالذكر أن غرفة عجمان ترتبط باتفاقية تعاون مُبرمة مع غرفة هونج كونج لتشجيع تبادل المعلومات والدراسات الاقتصادية وتنمية التجارة البينية وتعزيز المشاركة في الفعاليات والمعارض التي ينظمها الطرفان.

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