تشارك غرفة عجمان بمجموعة من الفعاليات المتنوعة خلال شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2025"، لتستهدف الغرفة مشاركة موظفيها وأعضائها من منشآت القطاع الخاص ومجالس الشباب من الجهات الحكومية بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وتحفيز الإبداع في بيئة العمل وتطوير الأداء المؤسسي ودعم تنمية واستدامة الأعمال.

وأفادت مريم النعيمي رئيس فريق شهر الابتكار في غرفة عجمان، أن الغرفة تحرص على المشاركة سنوياً في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، بحيث تشارك هذا العام بثلاث فعاليات رئيسية " chain reaction cintraption، وبرنامج الابتكار، ومختبر الابتكار".

وأوضحت أن فريق شهر الابتكار في غرفة عجمان عمد إلى تنويع فعالياته بهدف تحفيز الإبداع وتعزيز التفكير الابتكاري دعما لتوفير بيئة تفاعلية تتيح تبادل المعرفة والخبرات، وتشجع المشاركين على استكشاف أساليب جديدة لحل التحديات والاستفادة من أحدث التقنيات وممكنات الذكاء الاصطناعي.

واستهلت فعاليات غرفة عجمان بورشة " chain reaction cintraption" والتي اشتملت على العديد من المسابقات العملية والذهنية بين موظفي الغرفة بهدف تحفيز التفكير الإبداعي والعمل الجماعي، حيث أعرب المشاركون عن مدى استفادتهم، مؤكدين على أهمية ورش الابتكار ودورها في تعزيز بيئة العمل الإيجابية وكسر الروتين وتطوير مهارات ومعارف الموظفين.

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