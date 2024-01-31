وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تعاون مشترك مع مجموعة الماجد لإدارة المشاريع، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الإعلام العقاري وتسليط الضوء على تنوع فرص الاستثمار العقاري في إمارة عجمان.

وقع مذكرة التعاون في مقر الغرفة، سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة سالم سيف المطروشي مؤسس شركة الماجد للمشاريع العقارية، بحضور محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان.

نصت مذكرة التعاون على تطوير العلاقات الثنائية لدعم القطاع العقاري والترويج للمشاريع العقارية البارزة في إمارة عجمان، وتأكيد دور مجلة "الماجد العقارية" كمنصة إعلامية رائدة للإعلان عن مستجدات التطوير العقاري ونشر كافة القوانين والتشريعات والتحديثات المتعلقة بالأنشطة العقارية، كما نصت المذكرة على ضرورة رصد منجزات القطاع العقاري في الإمارة والتعريف بكافة الفعاليات والندوات والمعارض العقارية، هذا إلى جانب التعاون في توفير قاعدة بيانات بالشركات العقارية المسجلة في الإمارة ودعم مشاركتهم في الملتقيات الدولية التي تنظمها غرفة عجمان.

وخلال مراسم التوقيع، أشاد سعادة عبدالله المويجعي بدور مجلة الماجد العقارية في دعم القطاع العقاري، مؤكداً أن المجلة تعتبر أداة تسويقية فعالة لما تقدمه من محتوى مميز يُعد امتداداً للسمعة الكبيرة والجاذبية الاستثنائية للقطاع العقاري في إمارة عجمان بفضل تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمطورين العقارين في الإمارة.

وأكد على أهمية توقيت انطلاق مجلة الماجد العقارية لتواكب الزخم العقاري الكبير الذي تشهده عجمان وتوفير منصة للاطلاع على مستجدات القطاع العقاري في الإمارة لاسيما وأن القطاع العقاري يساهم بحوالي 12% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان بحسب احصائيات العام 2021 كما يساهم قطاع التشييد بنسبة 18.7%.

وأوضح أن النمو المتلاحق للقطاع العقاري له تأثير مباشر على نمو وتطور مختلف القطاعات "البناء والتشييد، السياحة، الصناعة، التجارة، النقل، البنية التحتية، الصحة، التعليم وغيرها من القطاعات".

من جانبه قال سعادة سالم سيف المطروشي، إن توقيع الاتفاقية مع غرفة عجمان بمثابة دعم كبير للمجلة وتأكيد على الثقة التي حازت عليها رغم حداثة عهدها، مشيراً إلى أن "النجاح" سيبقى شعار المجلة خلال الأعداد القادمة.

وأضاف "توقيع مذكرة التعاون ولقاء سعادة عبد الله المويجعي يعد خطوة هامة على طريق التعامل المثمر بين الطرفين لما تقدمه الغرفة من جهد في دفع عجلة الاستثمار في إمارة عجمان".

وفي الختام قاما سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة سالم سيف المطروشي مؤسس شركة الماجد للمشاريع العقارية بتبادل الدروع التذكارية.

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